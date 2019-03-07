Путин назвал выход США из ДРСМД шагом к расшатыванию международной безопасности

Решение США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) ведет к расшатыванию системы договоренностей в сфере международной безопасности, заявил президент России Владимир Путин.

"Это [решение] безусловно меняет оперативную обстановку (в мире. — Ред.) и, к сожалению, не в лучшую сторону", — констатировал глава государства на заседании коллегии ФСБ РФ.

Российский лидер отметил, что, несмотря на сложности в отношениях с рядом стран, Москва готова к тесному взаимодействию и доверительной работе в борьбе с международным терроризмом, который является угрозой для мирового сообщества.

4 марта Путин подписал указ о приостановке выполнения условий ДРСМД. Решение стало ответом на выход США из соглашения. Вашингтон обвинил Москву в нарушении договора в связи с наличием ракеты 9М729, дальность полета которой якобы превышает допустимые нормы. При этом конкретных доказательств американская сторона не представила, тогда как РФ информировала иностранных коллег об испытаниях этой ракеты.

Для того, чтобы доказать безосновательность обвинений США и развеять опасения ряда западных стран, Минобороны России в ходе январского брифинга для иностранных военных атташе продемонстрировало выше упомянутую ракету с пусковой установкой, раскрыв характеристики вооружения.

В отличии от ничем не подкрепленных обвинений американской стороны Москва ранее представила неопровержимые доказательства прямых нарушений ДРСМД со стороны США. Речь, в частности, идет о развернутых в Европе американских пусковых установках Мk-41, которые входят в глобальную систему противоракетной обороны Aegis Ashore.

Данные установки, как отметили в Минобороны РФ, могут быть использованы для запуска крылатых ракет Tomahawk. Кроме того, недавно ведомство опубликовало фотографию завода военно-промышленной корпорации Raytheon в США, на котором два года назад началась подготовка к производству запрещенного договором вооружения.

ДРСМД был заключен между СССР и США в декабре 1987 года и вступил в силу в июне 1988 года. Документ запрещает двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней (зона поражения от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (зона поражения от 500 до 1 тыс. км) дальности. Помимо этого, соглашение запрещает Москве и Вашингтону использовать пусковые установки, предназначенные для этих ракет.