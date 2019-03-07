Участники российско-индийских межведомственных консультаций договорились об активизации сотрудничества двух стран в области обеспечения информационной безопасности

Москва. 6 марта. ИНТЕРФАКС - В Москве состоялся второй раунд российско-индийских межведомственных консультаций по вопросам обеспечения безопасности в сфере использования информационно-коммуникационных технологий, сообщает в среду пресс-служба аппарата Совбеза РФ.

"Стороны обсудили основные направления сотрудничества в области информбезопасности на 2019 - 2020 годы, а также вопросы, связанные с координацией действий на различных международных площадках, прежде всего ООН. Достигнуты договоренности об активизации сотрудничества России и Индии в области обеспечения информационной безопасности. Координация дальнейшей работы будет осуществляться аппаратом Совета безопасности РФ и Секретариатом Совета национальной безопасности Республики Индия", - говорится в сообщении.

Российскую делегацию возглавил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Олег Храмов, индийскую - координатор по вопросам национальной кибербезопасности Г.Раи, информирует пресс-служба.