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07.03.2019
Интерфакс-АВН

Участники российско-индийских межведомственных консультаций договорились об активизации сотрудничества двух стран в области обеспечения информационной безопасности

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Иллюстрация на тему российско-индийских отношений.

Москва. 6 марта. ИНТЕРФАКС - В Москве состоялся второй раунд российско-индийских межведомственных консультаций по вопросам обеспечения безопасности в сфере использования информационно-коммуникационных технологий, сообщает в среду пресс-служба аппарата Совбеза РФ.

"Стороны обсудили основные направления сотрудничества в области информбезопасности на 2019 - 2020 годы, а также вопросы, связанные с координацией действий на различных международных площадках, прежде всего ООН. Достигнуты договоренности об активизации сотрудничества России и Индии в области обеспечения информационной безопасности. Координация дальнейшей работы будет осуществляться аппаратом Совета безопасности РФ и Секретариатом Совета национальной безопасности Республики Индия", - говорится в сообщении.

Российскую делегацию возглавил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Олег Храмов, индийскую - координатор по вопросам национальной кибербезопасности Г.Раи, информирует пресс-служба.

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ИТ
Кибербезопасность
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