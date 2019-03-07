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07.03.2019
ТАСС

Роскосмос еще не завершил процесс расторжения договора с ПСО "Казань" по Восточному

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Космодром "Восточный"
Космодром "Восточный".
Источник изображения: Роскосмос

Госкорпорация надеется, что в настоящий момент процесс расторжения договора находится в завершающей стадии

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Роскосмос еще не завершил процесс расторжения договора с ПСО "Казань" по строительству второй очереди космодрома Восточный. Об этом сообщил в среду журналистам руководитель пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко.

"Работа идет. Есть документативная часть, которую мы тоже обойти не можем. Чтобы закрыть все вопросы с "Казанью", мы должны подписать все необходимые документы, на это нужно время", - отметил Устименко.

Роскосмос надеется, что в настоящий момент процесс расторжения договора находится в завершающей стадии, это позволит после завершения процедуры с "Казанью" начать "работы по поиску другой организации которая займется стройкой", - отметил Устименко.

23 января вице-премьер Юрий Борисов по итогам совещания о финансово-экономическом состоянии Роскосмоса и его подведомственных организаций сообщил, что госкорпорация запустила процедуру расторжения контракта с ПСО "Казань" на строительство второй очереди космодрома Восточный. По его словам, это происходит по взаимному согласию сторон. Вице-премьер напомнил, что контракт был заключен в 2018 году. Борисов также отметил, что к 2021 году никто не способен завершить строительство.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
Восточный Космодром
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