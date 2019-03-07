Путин подписал закон о запрете смартфонов для военных

Президент Владимир Путин подписал закон, запрещающий военным на службе иметь при себе любые электронные приборы и технические средства, при помощи которых можно распространить аудио-, фото- и видеоматериалы, а также раскрыть геолокацию.

Под запрет попали смартфоны, планшеты, навигаторы, видеорегистраторы и внешние носители информации, передает ТАСС со ссылкой на официальный портал правовой информации.

Закон запрещает военнослужащим раскрывать СМИ или публиковать информацию о себе и своих сослуживцах, включая данные, благодаря которым можно определить ведомство, часть или место несения службы.

"Указанная норма является формально определенной, точной, не допускающей произвольного применения, так как затрагивает исключительно ограничение на распространение информации, связанной только со служебной деятельностью военнослужащих либо деятельностью воинских частей и организаций", – говорится в пояснительной записке.

В сопроводительных материалах отмечается, что под ограничение попадают ситуации, связанные с исполнением "отдельных обязанностей военной службы, например при ведении боевых действий, при несении боевого дежурства, при нахождении на территории воинской части и так далее".

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов обратил внимание, что на службе не запретят обычные кнопочные телефоны без камеры.

Напомним, после принятия этого закона Госдумой правозащитник Сергей Кривенко подчеркнул, что для военнослужащих не должно быть "тотального запрета связи". По его мнению, право пользования кнопочным телефоном необходимо закрепить на законодательном уровне.

Анастасия Норина