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07.03.2019
РИА Новости

Выход США из ДРСМД меняет обстановку не в лучшую сторону, заявил Путин

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Владимир Путин
Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Куденко

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на коллегии ФСБ заявил, что решение США выйти из ДРСМД меняет оперативную обстановку не в лучшую сторону.

Путин в ходе выступления отметил, что вблизи российских границ продолжается расширение военной инфраструктуры НАТО, а решение США выйти из ДРСМД - осложняет оперативную обстановку.

"Решение Соединенных Штатов выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности - прямой шаг к расшатыванию всей системы договоренностей в сфере международной безопасности. Это, безусловно, меняет оперативную обстановку и, к сожалению, не в лучшую сторону", - сказал Путин.

"Поэтому жду от сотрудников центрального аппарата, территориальных управлений и специальных подразделений ФСБ профессиональных и слаженных действий, готовности оперативно и результативно решать поставленные задачи", - заявил он.

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Страны
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
РСМД
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