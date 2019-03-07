Путин потребовал не терять в сейфах перспективные военные разработки

Нельзя допускать ошибок прошлого, когда перспективные российские разработки продукции двойного назначения годами лежали в сейфах из-за формально исполняемых режимов секретности, заявил на коллегии ФСБ президент Владимир Путин.

Он отметил, что особое внимание должно быть уделено защите данных о разработках, испытаниях и производстве российских перспективных систем вооружения и о передовых технологиях военного и двойного назначения. Однако контроль в этой сфере, заметил Путин, должен быть при этом "умным", а не создающим искусственные барьеры, передает РИА "Новости".

"Не нужно повторять ошибок прошлого, когда многие перспективные разработки годами лежали в сейфах из-за формально исполняемых режимов секретности. Вообще нужно к этому гибко подходить, внимательно смотреть на реальные вещи, а не на формальные", – заявил Путин.

Он также заметил, что зарубежные разведки стремятся наращивать активность на российском направлении и влиять на процессы в стране, в связи с чем ФСБ должно строить работу на современных методах – особенно в том, что касается защиты российских перспективных систем вооружения.

В декабре Путин говорил, что власти примут дополнительные меры для достижения эффективного результата в сфере разработок новейших систем вооружения для армии и флота.

Сергей Гурьянов