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07.03.2019
Деловая газета "Взгляд"

Путин потребовал не терять в сейфах перспективные военные разработки

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Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Дружинин

Нельзя допускать ошибок прошлого, когда перспективные российские разработки продукции двойного назначения годами лежали в сейфах из-за формально исполняемых режимов секретности, заявил на коллегии ФСБ президент Владимир Путин.

Он отметил, что особое внимание должно быть уделено защите данных о разработках, испытаниях и производстве российских перспективных систем вооружения и о передовых технологиях военного и двойного назначения. Однако контроль в этой сфере, заметил Путин, должен быть при этом "умным", а не создающим искусственные барьеры, передает РИА "Новости".

"Не нужно повторять ошибок прошлого, когда многие перспективные разработки годами лежали в сейфах из-за формально исполняемых режимов секретности. Вообще нужно к этому гибко подходить, внимательно смотреть на реальные вещи, а не на формальные", – заявил Путин.

Он также заметил, что зарубежные разведки стремятся наращивать активность на российском направлении и влиять на процессы в стране, в связи с чем ФСБ должно строить работу на современных методах – особенно в том, что касается защиты российских перспективных систем вооружения.

В декабре Путин говорил, что власти примут дополнительные меры для достижения эффективного результата в сфере разработок новейших систем вооружения для армии и флота.


Сергей Гурьянов

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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