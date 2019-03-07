Svenska Dagbladet (Швеция): "Искандер" — это гораздо больше, чем просто баллистическая ракета

Весь мир обсуждает российскую систему «Искандер». Не все параметры системы известны, что дало повод обвинить Россию в нарушении ДРСМД, пишет эксперт по вопросам обороны в «Свенска дагбладет». Кроме того, противостоять баллистическим ракетам очень трудно, а «Искандер» свидетельствует о совершенно новом уровне военного потенциала России. Скандинавия особенно обеспокоена.

Робин Хэггблум о том, что Швеция и Финляндия выбирают разные пути защиты от российской ракетной системы "Искандер"

Мало о каких еще системах вооружений пишут так же часто, как об "Искандере". Причин много. Не все параметры "Искандера" известны - как потому, что он, вероятно, нарушает ДРСМД, так и вследствие военной тайны. Кроме того, бороться с баллистическими ракетами очень трудно, а эта система свидетельствует о совершенно новом уровне военного потенциала России.

Имеет отношение к делу и ядерный потенциал.

Вдобавок не совсем понятно, что отличает этот тип баллистических ракет от прочих и как противостоять системе "Искандер".

Чаще всего "Искандером" называют именно баллистическую ракету "Искандер-М" или систему 9K720 с ракетой 9M723, если использовать официальные российские обозначения. Термин "баллистическая ракета" значит, что ракета идет по траектории, приблизительно соответствующей баллистической, то есть как если бы ракету просто бросили. Траектория ракеты не совсем совпадает с баллистической, ракета может маневрировать, но она не способна, например, подняться, если уже устремилась к земле.

Само собой, чтобы бросить что-то на сотни километров, нужно запустить это с большим ускорением или очень высоко, а лучше и то, и другое одновременно.

В случае с "Искандером" все это приводит к тому, что, устремляясь к земле, ракета достигает очень больших скоростей - 2-3 километра в секунду. Чтобы сбить ракету на такой скорости, нужна как можно более продвинутая система ПВО, расположенная очень близко к цели. Ракеты системы "Пэтриот" (Patriot) способны сбивать "Искандеры", но их эффективность спорна.

Как уже было сказано выше, параметры "Искандер-М" под вопросом. По официальным российским данным, дальность действия системы с боеголовкой весом в 700 килограмм составляет от 400 до 500 километров. Еще в 2012 году профессор Стефан Форсс (Stefan Forss) отметил, что эти цифры плохо согласуются с данными о других подобных системах и прочими обнародованными показателями, например, официальным весом ракеты. Форсс рассчитал, что дальность действия системы с ядерной боеголовкой весом в 400 килограмм находится в диапазоне от 500 до 750 километров, и указал, что некоторые высказывания о весе системы, похоже, свидетельствуют, что, помимо обычной боеголовки с взрывчатым веществом, для нее существуют также тяжелые проникающие боеголовки весом в 1300 килограмм.

Но и 700 килограмм могут нанести большой урон, особенно, если "Искандер" столкнется с другой ракетой в десяти метрах от указанной цели при оптимальных условиях. Зато эта ракета не может поражать движущиеся цели.

Как же защититься от этих колоссов, если они градом посыплются на стратегические цели? Как известно, Швеция решила обзавестись системами "Пэтриот", эффективными как против самолетов, так и против крылатых ракет на расстоянии более 100 километров, а также против баллистических ракет на сильно меньшем расстоянии. Цена за такой потенциал высока: согласно расчетам, четыре батареи ракета будут стоить от 20 до 30 миллиардов крон (примерно от 140 до 210 миллиардов рублей). В Финляндии такое оружие посчитали слишком дорогим и лаконично заявили, что в случае конфликта придется смириться с несколькими ударами "Искандера".

Важно помнить, что и "Искандер" не дешев. У российской армии есть от 10 до 12 бригад с "Искандерами". У каждой бригады - по 12 самоходных пусковых установок с двумя ракетами на каждой. Это значит, что за раз может быть выпущено не более 288 ракет "Искандер", при том, что все пусковые установки будут на ходу и нацелятся на одного и того же врага. Оба условия можно считать утопическими.

Даже сотня неостановимых ракет "Искандер", конечно, представляет проблему для финской армии, но в то же время их стоит пропорционально сравнить с потенциальными потерями в результате обычных авианалетов и обстрелов крылатыми ракетами в случае конфликта. Именно в свете этого и нужно рассматривать ставку финнов на ПВО средней дальности для флота и сухопутной армии. На прошлой неделе появилась информация, что новые финские корветы будут оснащены установками ПВО с зенитными управляемыми ракетами класса "корабль-воздух", и когда корветы интегрируются в национальную систему боевого управления, у финской армии, если сильно упростить, появятся четыре новых батареи ПВО дальностью действия в 50 километров для защиты южного побережья.

Для армии сейчас тоже закупается новая система ПВО примерно с такими же параметрами. Вместе с новым истребителем HX все это будет противостоять самолетам и крылатым ракетам врага. "Искандер" в свою очередь столкнется с рассредоточением и подвижностью целей, хотя эта тактика больше подходит для армейских соединений, чем для атомных станций.

Это подводит нас к крылатым ракетам, которые в общественных дебатах часто путают с баллистическими. У крылатых ракет есть крылья и небольшой реактивный двигатель в качестве источника энергии, и они летят к своей цели так же, как самолет, часто на небольшой высоте. Из-за этого дальность их действия может быть очень велика. Финские ВВС располагают крылатыми ракетами AGM-158 JASSM, с помощью которых тоже можно вывести из строя систему "Искандер-М", прежде чем она успеет выстрелить. Однако это требует постоянного обновления информации о цели, и вопрос в том, насколько это выполнимо на практике.

Шведские ракеты "Робот-15" (Robot 15), особенно в последних версиях, которые способны поражать наземные цели, во многом могут называться крылатыми (проще всего сказать, что противокорабельные ракеты - это крылатые ракеты с максимальным эффектом именно против морских целей).

Без сомнения, самая известная российская крылатая ракета - ракета системы "Калибр", имеющей модификации как для наземных, так и для морских целей. Радиус действия "Калибра" составляет 2000 километров, эти ракеты применяли в Сирии. Система используется как на надводных российских судах, так и на подводных лодках, и есть подозрения, что эти ракеты также могут запускаться с комплексов "Искандер-К".

Может ввести в заблуждение существование варианта системы "Искандер", который использует (более или менее) такую же самоходную пусковую установку, как и баллистическая система "Искандер-М", но при этом запускает крылатые ракеты. Эта система и называется "Искандер-К", и именно она стала одним из самых напряженных моментов в конфликте, приведшем к выходу США из ДРСМД. Однако, как правило, если кто-то говорит просто "Искандер", без последующей буквы, то имеется в виду "Искандер-М".

Как будто мало этой путаницы, существует еще авиационный вариант "Искандер-М", который обозначается как Х-47М2 "Кинжал". Это баллистическая ракета, хотя запускают ее с самолета.

Для Скандинавии "Калибр" представляет собой проблему как минимум такого же масштаба, как и "Искандер-М", особенно учитывая, что мы находимся в зоне досягаемости как Балтийского флота России, так и ее Северного флота, который базируется в Северном Ледовитом океане. Но если Северный флот находится за пределами радиуса действия большинства финских и шведских систем (за исключением истребителей "Грипен" (Gripen), оснащенных ракетами Rb 15F), крылатым ракетам противостоять можно. Поскольку они летят к цели точно так же, как самолет, их и сбить можно с помощью традиционной системы ПВО.

Крылатые ракеты часто представляют собой сложные цели из-за высоты полета, датчиков помех, величины и определенной скрытности, но в основном современные системы ПВО могут с ними справиться.

Здесь мы приходим к различию в шведском и финском подходах к надстройке ПВО. Шведское решение обзавестись вооружениями, способными сбивать баллистические ракеты, конечно, обеспечивает стране и систему, которая сможет очень эффективно бороться и с крылатыми ракетами, но из-за высокой цены таких систем будет немного. Финны же концентрируются лишь на обороне против крылатых ракет, самолетов и вертолетов, зато получают больше огневых единиц.

Вопрос в том, какой путь правильный. Но для обеих стран оказывается пугающе актуальной старая поговорка "быть бедным дорого".

Робин Хэггблум - аналитик в сфере обороны и безопасности, ведет блог о вопросах обороны Corporal Frisk.

Робин Хэггблум (Robin Hggblom)

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