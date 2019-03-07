Пентагон вновь завил о желании сдерживать Россию в Арктике

США готовы сдерживать Россию в Арктике. Об этом со ссылкой на командующего Европейским командованием ВС страны генерала Кертиса Скапарротти сообщает РИА Новости.

По его словам, сейчас Северный морской путь открыт чаще, поэтому в нем есть серьезная ресурсная и коммерческая заинтересованность в нем. Генерал напомнил, что проходит Северный морской путь ближе к российским границам, и отмтетил, что в поседнее время РФ повысила свой оборонный потенциал, открыла новые аэродромы и разместила радарные системы, тем самым увеличив контроль над регионом.

- Мы обновили наши планы. Нам пришлось изменить развертывание некоторых наших сил, оперативные тенденции, чтобы мы могли обеспечивать сдерживание. Мы посылаем сигнал, что Арктика для нас важна, - сказал Скапарротти.

Напомним, ранее в Пентагоне уже заявляли о сдерживании России в Арктике, однако военный эксперт, редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков назвал эти слова популизмом.По его словам, американская армия плохо подготовлена к военным действиям в арктических условиях.

- Нет простейшей экипировки для солдат, которые должны нести службу в арктических гарнизонах, нет авиационной техники, предназначенной для работы при экстремально низких температурах, нет надводных кораблей, которые могли бы уверенно действовать в арктических широтах. Нет даже ледоколов в количестве, достаточном для обеспечения прохождения караванов и ударных групп, - отметил Леонков.

Яна Шамаева