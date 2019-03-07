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07.03.2019
Военное обозрение

В США возрождают программу времён холодной войны по сдерживанию России

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Соединенные Штаты намерены реанимировать одну из программ времен "холодной войны" для сдерживания России в Европе, адаптировав ее под современные реалии, сообщает портал Aviation Week.

Источник изображения: U.S. air force

О планах по возрождению программы сдерживания России в Европе заявили в Управлении перспективных исследовательских проектов Пентагона (DARPA). Новая концепция должна продолжить наработки программы Assault Breaker, появившейся еще в годы противостояния США и СССР, которая предусматривала создание "умных" и высокоточных вооружений, с помощью которых США должны были бы остановить советские танковые и механизированные части в случае начала "броска к Ла-Маншу".

Программа предусматривала создание авиационных систем и бомб, которые могли бы самостоятельно обнаруживать и уничтожать советскую бронетехнику и таким образом сдержать превосходящий в размерах советский контингент в Европе. Удары наносились боеприпасами, имеющими инфракрасный датчик, способный самостоятельно "найти" танк. Носителями были бомбардировщики B-52H.

В Управлении перспективных исследовательских проектов Пентагона (DARPA) связывают возрождение программы Assault Breaker с последними успехами России и Китая в военной сфере. Сообщается, что на создание новых боеприпасов по программе может уйти не менее 10 лет.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Продукция
B-52
Компании
DARPA
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