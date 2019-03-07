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07.03.2019
ЦАМТО

Снайперы учебного центра Западного военного округа осваивают технику ведения огня из "холодного ствола"

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Разведчик-снайпер. Архивное фото
Разведчик-снайпер. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Антон Денисов

ЦАМТО, 6 марта. Снайперы учебного центра Западного военного округа (ЗВО) приступили к выполнению упражнений контрольных стрельб в ночное время на специализированном полигоне в Ленинградской области.

Военнослужащие учатся поражать цели на расстояниях до 1000 метров с применением прицелов ночного видения, в том числе переносных лазерных приборов разведки ЛПР и телевизионного прицела из комплекта боевого снаряжения "Ратник". Снайперы выполняют стрельбу по неподвижным целям, в снайперской паре – по подвижным целям со сменой позиций, учатся организовывать засады, вести тактические снайперские дуэли.

Особое внимание уделяется маскировке и умелой смене огневой позиции, а также освоению военнослужащими техники ведения огня из "холодного ствола" (без пристрелочного выстрела), чтобы противник не мог быстро обнаружить позицию стрелка.

В роли мишеней – манекены, имитирующие снайперов противника в замаскированных позициях, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Права на данный материал принадлежат ЦАМТО
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