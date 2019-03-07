Снайперы учебного центра Западного военного округа осваивают технику ведения огня из "холодного ствола"

ЦАМТО, 6 марта. Снайперы учебного центра Западного военного округа (ЗВО) приступили к выполнению упражнений контрольных стрельб в ночное время на специализированном полигоне в Ленинградской области.

Военнослужащие учатся поражать цели на расстояниях до 1000 метров с применением прицелов ночного видения, в том числе переносных лазерных приборов разведки ЛПР и телевизионного прицела из комплекта боевого снаряжения "Ратник". Снайперы выполняют стрельбу по неподвижным целям, в снайперской паре – по подвижным целям со сменой позиций, учатся организовывать засады, вести тактические снайперские дуэли.

Особое внимание уделяется маскировке и умелой смене огневой позиции, а также освоению военнослужащими техники ведения огня из "холодного ствола" (без пристрелочного выстрела), чтобы противник не мог быстро обнаружить позицию стрелка.

В роли мишеней – манекены, имитирующие снайперов противника в замаскированных позициях, сообщает пресс-служба Западного военного округа.