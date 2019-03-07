Модернизированный "Град" поступил на вооружение мотострелкового соединения ВВО, дислоцированного в Еврейской автономии

ЦАМТО, 6 марта. В мотострелковое соединение Восточного военного округа, дислоцированное в Еврейской автономной области, поступила партия новых модернизированных пусковых установок БМ-21-1 "Град".

Артиллерийская часть установлена на доработанное шасси автомобиля повышенной проходимости Урал 4320 с колесной формулой 6х6.

Артиллеристы уже приступили к эксплуатации новой техники. Так, в ходе стартовавшего масштабного полевого выхода подразделений ракетных войск и артиллерии запланировано провести первые боевые стрельбы из поступивших систем.

Реактивная система залпового огня "Град" предназначена для поражения площадных целей, в том числе живой силы, легкобронированной и бронированной техники, артиллерийских и минометных орудий, командных пунктов противника, в том числе находящихся в укрытии, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.