В ВВО приступили к формированию сводного отряда для очистки территории на острове Врангеля

В 2018 году на острове Врангеля соберут более 600 тонн металлолома. Архивное фото.

ЦАМТО, 6 марта. В Восточном военном округе началось формирование сводного экологического подразделения для работ по очистке территорий на острове Врангеля. Отряд планируется сформировать к 1 апреля текущего года.

С апреля до конца мая со специалистами будут проведены занятия по организации работ по очистке острова. Особое внимание будет уделено правилам поведения при встрече с обитателями острова – белыми медведями.

Для выполнения поставленных задач планируется привлечь более 40 военнослужащих, свыше 10 ед. техники и около 20 ед. специального технологического оборудования.

Специалисты сводного экологического подразделения планируют приступить к выполнению задач в начале июня и завершить выполнение задач в конце октября.

В этом сезоне планируется собрать, подготовить и вывезти судами сторонних организаций около 150 тонн металлических бочек.

Кроме того, планируется провести рекультивацию около двух гектаров земли, очищенной от различного металлического и иного мусора.

Деятельность экологического подразделения планируется в районе бухт Роджерса и Сомнительная (поселок Ушаковский и аэродром "Звездный").

Для проведения работ будут задействованы бульдозер, современные краны грузоподъемностью 25 и 40 т, ломовозы с краном-манипулятором на базе автомобиля КАМАЗ, самосвалы, гусеничные транспортеры, топливозаправщик для сбора топлива из бочкотары, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.