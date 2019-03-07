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07.03.2019
Деловая газета "Взгляд"

Эксперт объяснил, почему китайские военные тренируются стрелять по Т-90

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Источник изображения: Petar Kudjundzic/Reuters

"Эта машина состоит на вооружении вероятных противников, и китайцы в связи с этим отрабатывают методы борьбы с ней", – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Василий Кашин. Так он объяснил тренировки китайских военных, которые в качестве мишени на полигоне использовали макет российского танка Т-90.

Старший научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин не увидел ничего необычного в том, что на военных учениях в Китае в качестве мишени использовался макет российского танка Т-90.

В соцсетях и прессе активно обсуждают появившийся на днях в твиттере Defense Blog снимок с полигона, на котором видно, что китайские военные использовали макет танка Т-90 в ходе учений. Эксперты полагают, что макет будет применяться для испытания бортового оборудования армейских вертолетов и истребителей, передает РИА Новости.

"Т-90 – это основной танк, который массово закупается Индией. Также Т-90 состоит на вооружении Вьетнама. Эти страны являются для китайских сухопутных войск вероятными противниками. Да, эта машина состоит на вооружении вероятных противников, и китайцы в связи с этим отрабатывают методы борьбы с ней", – сказал Кашин.

Эксперт уверен, что использование Т-90 в качестве мишени не является сигналом той же Индии или Вьетнаму.

"В российских воинских частях висят наглядные пособия со штатными структурами и техникой стран НАТО. У китайцев это будут, помимо вооруженных сил США и их союзников, силы Индии и Вьетнама. Китайцы будут обучать свой военный персонал сильным и слабым сторонам и методам борьбы с тем же самым Т-90. Это совершенно нормально. Мы же вооружаем их оппонентов, вот китайцы и борются с этим оружием", – подытожил Василий Кашин.


Напомним, что между Индией и Китаем имеются территориальные разногласия, которые приводили к пограничным вооруженным конфликтам в 1962 и 1967 годах. Две державы оспаривают почти 60 тысяч квадратных километров в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш, а также территории на севере Кашмира и отдельные участки границы. На фактической линии контроля между армиями двух стран периодически происходят стычки.

Эксперты рассматривают разворачивающееся противостояние Индии и Пакистана как часть противостояния Индии и Китая (традиционно поддерживающего Пакистан).


Андрей Резчиков

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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  • В новости упоминаются
Страны
Вьетнам
Индия
Китай
Пакистан
Россия
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Продукция
Т-90 "Владимир"
Проекты
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Военные учения
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1 комментарий
№1
07.03.2019 02:07
Да, конечно, ничего личного! Это же "просто танк".

Почему, например, китайцы не взяли в качестве мишени ОБТ ССО Японии?



Ведь с Японией же они оспаривают острова и якобы готовятся за них воевать.

Или почему они не взяли за мишень ОБТ другого ближайшего соседа, Южной Кореи?



Ведь Южная Корея - сателлит США и противник Северной Кореи, на стороне которой Китай уже когда-то воевал.

Или наконец, почему Китай не взял ОБТ главного гегемона с которым он собирается оспаривать Мировое господство?



Пусть эксперды успокаивают себя и других дальше, но чтобы их успокоения однажды не привели к тому, что драпать придется за Уральские горы (по западную их сторону).

Китай никогда не будет воевать с США (они всегда договорятся), Вьетнам и Индия ему так же не усрались, все его скрытые устремления направлены на Россию, особенно на те территории, которые Китай считает исконно своими



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