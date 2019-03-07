Пентагон заключил контракт на разработку гиперзвукового планирующего блока

Управление перспективных исследовательских программ Пентагона (DARPA) заключило контракт с американской корпорацией Raytheon на разработку гиперзвукового тактического планирующего крылатого блока.

В компании уточнили, что контракт заключен "на дальнейшее развитие программы гиперзвукового оружия Tactical Boost Glide (TBG) (программа создания гиперзвукового тактического планирующего блока)", передает ТАСС.

Сумма контракта составила 63,3 млн долларов.

"Совместные усилия DARPA и ВВС США включают критический анализ проекта, ключевой шаг в освоении технологии", – говорится в заявлении компании.

Предполагается, что блок будет установлен на ракетный ускоритель, который сможет развить скорость свыше 5 Махов, или почти 6,4 тыс. км в час. После того как блок отделится от ракеты, он, по задумке, сможет маневрировать в полете до цели без возможности ускорения.

В DARPA отметили, что программа TBG включает как наземные, так и летные испытания. Цель проекта – "разработать эффективный, управляемый и доступный" аппарат.

В компании также утверждают, что уже работают над рядом проектов по разработке гиперзвукового оружия.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как западные СМИ реагируют на заявления о завершении в России испытаний ракетного комплекса "Авангард".

Антон Никитин