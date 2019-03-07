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07.03.2019
Интерфакс-АВН

Госдеп подтвердил, что пересмотрит аспекты военного сотрудничества с Анкарой в случай приобретения ею российских С-400

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Здание Госдепартамента США. Архивное фото
Здание Госдепартамента США. Архивное фото.
Источник изображения: © AP Photo / J. Scott Applewhite, File

Вашингтон. 6 марта. ИНТЕРФАКС - США намерены пересмотреть договоренности об участии Турции в программе создания истребителей F-35 в том случае, если Анкара не откажется от приобретения российских зенитно-ракетных комплексов С-400, завил представитель американского госдепартамента Роберт Палладино журналистам.

"Мы совершенно четко предупредили Турцию, что потенциальное приобретение С-400 приведет к пересмотру ее участия в программе F-35 и рискам, касающимся передаче ей вооружений в будущем", - сказал он на брифинге в ведомстве.

Он добавил, что это также может вылиться в применение США санкций в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA).

В конце февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не откажется от сделки с Россией по ЗРК С-400.

"О том, чтобы отступить, даже речь не идет", - сказал он в эфире телеканала NTV.

По словам президента, Россия предложила хорошие условия по С-400, на которые Анкара согласилась.

Р.Т.Эрдоган отметил, что Турция также готова рассмотреть закупки американских ЗРК "Патриот". Он добавил, что соответствующие ведомства Турции и США продолжают переговоры, турецкая сторона даже готова выступить с разъяснениями в американском Конгрессе, и выразил надежу, что Вашингтон отойдет от жесткой позиции в вопросе закупок российских ЗРК.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу назвал контакт на поставку Россией С-400 "состоявшейся сделкой".

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Страны
Россия
США
Турция
Продукция
F-35
С-400 Триумф
Персоны
Эрдоган Реджеп
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