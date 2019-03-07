Глава МИД Украины назвал обоснованным решение США о выходе из ДРСМД

Киев. 6 марта. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что решение США о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) является обоснованным и соответствующим сегодняшнему состоянию безопасности в мире.

"Я считаю решение США о выходе из Договора между СССР и США о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности (ДРСМД) абсолютно оправданным, обоснованным и соответствующим сегодняшнему состоянию безопасности, как на Европейском континенте, так и в мире в целом", - написал П.Климкин на своей официальной странице в соцсети Фейсбук.

Министр иностранных дел Украины отметил, что Украина всегда была ответственным и последовательным партнером в сфере нераспространения вооружений.

"Мы совместно с США заявили, что разработка и испытания Россией баллистической ракеты РС-26 "Рубеж" на дальность около 2200 км, а также расширение боевых возможностей оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" противоречит Договору", - заявил министр иностранных дел Украины.

"Мы оставляем за собой право создавать все виды вооружений, которые необходимы для защиты Украины и ее национальной безопасности. Ведь в новой глобальной политике безопасности мы должны реализовать все возможности для защиты Украины", - заявил П.Климкин.