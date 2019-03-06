По весне будущие офицеры потянулись с Балтики на Север

Впервые после пятилетнего перерыва курсанты выпускного курса филиала ВУНЦ ВМФ в Калининграде убыли на стажировку на Северный флот.

20 пятикурсников направлены на боевые корабли, в соединения и воинские части СФ. В ходе стажировки курсанты будут выполнять должностные обязанности на первичных офицерских должностях по своей специальности, а также нести вахты и дежурства, принимать участие в учениях и тренировках. Будущие офицеры на практике закрепят полученные в стенах филиала знания и командно-методические навыки.

Стажировка продлится до конца марта, после чего курсанты приступят к написанию дипломных работ, сообщил "Военно-промышленному курьеру" начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту капитан 1 ранга Роман Мартов. Успешно прошедшим государственную аттестацию выпускникам будет присвоено звание "лейтенант" и выданы дипломы государственного образца о высшем профессиональном образовании.

Филиал ВУНЦ ВМФ в Калининграде (бывший БВМИ им. адмирала Ушакова) – одно из старейших высших учебных заведений региона. Сегодня это вуз с многоуровневой системой подготовки кадров. Одновременно с повышением требований к качеству обучения происходит обновление материально-технической базы института.

Занятия с курсантами проводятся на современных компьютерных комплексах, с новым программным обеспечением и техническим оборудованием, которые поступают на вооружение по программе модернизации армии и флота. Дальние морские походы вокруг Европы и по Балтике, штурманская и корабельная стажировки на учебных кораблях БФ позволяют закрепить теоретические знания на практике.

Владислав Ржевский, корреспондент "ВПК" (Калининград)