В МВД рассказали, как орлы могут помочь в борьбе с дронами

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. МВД определило четыре способа сбивания гражданского беспилотника, в том числе при помощи специально обученных орлов, сообщил представитель ведомства Давид Громов.

Законопроект, разрешающий ФСО, Росгвардии, МВД и ФСБ уничтожать и повреждать беспилотники, а также подавлять сигналы дистанционного управления ими "для пресечения несанкционированного нахождения беспилотных воздушных судов в воздушном пространстве", был внесен в Госдуму в начале 2019 года.

По замыслу авторов, принятие закона повысит безопасность массовых мероприятий, критически важных объектов, аэропортов, морских портов, железнодорожных вокзалов, магистралей, информационной и телекоммуникационной инфраструктуры.

"Есть метод использования птиц, орлов. Это серьезно, это натасканная птица, которая может сбивать дрон и приземляться с ним", — сказал Громов на круглом столе в Москве.

Кроме того, дроны можно сбивать при помощи специальной сети, отстреливаемой с Земли или с другого беспилотника, а также используя подавление радиосигнала от оператора.

В то же время начальник управления Росавиации Сергей Мартыненко заявил, что число полетов беспилотников в России стремительно растет. По его словам, в 2016 году были зафиксированы почти 16,7 тысячи полетов, в 2017 году — около 33 тысяч, а в 2018 году насчитали 52,5 тысячи полетов. Увеличилось и количество нарушений, связанных с полетами дронов: с 40 в 2016 году до 110 в 2018-м.