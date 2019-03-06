Do Rzeczy (Польша): Россия — терпеливый агрессор

Бывший заместитель министра обороны Польши вновь рассказывает о пресловутой российской угрозе, жалуется на изворотливость врага и его продуманную стратегию, а также сетует на российских агентов влияния в Польше. Но признает, что вряд ли Россия собирается нападать на польские земли. И вообще, по словам польского вояки, России скоро будет не до завоеваний: демография плохая, а проблем много. Тогда чего Польша боится?

Интервью с Ромуальдом Шереметьевым (Romuald Szeremietiew) - бывшим заместителем министра обороны Польши.

Do Rzeczy: Представляет ли Россия для нас опасность?

Ромуальд Шереметьев: Вооруженного нападения России на Польшу сейчас ожидать не стоит. Безопасность нам обеспечивает присутствие войск НАТО на восточном фланге. С военной точки зрения эти силы не так велики, но важно, что в их состав входят американские подразделения, так что атака Кремля встретит ответ США, а это для России слишком рискованно.

- 4 тысячи американских военных - это чисто символическое количество. Если Россия рискнет и решит напасть, у нас не будет шансов?

- Считается, что при столкновении регулярных армий для победы нужно обладать как минимум трехкратным перевесом. Россия была бы способна перебросить на войну с Польшей такие силы. В последние годы россияне провели в вооруженных силах масштабные реформы. Существовавшие раньше военные округа, которые выполняли административные функции, были заменены оперативными командованиями, задача которых состоит в проведении наступательных операций. Все российские вооруженные силы ориентированы на наступление. Россияне развивают ракетные системы, в том числе комплексы "Искандер", которые появились, например, в Калининградской области. На западе России (в Смоленской области) воссоздали Первую гвардейскую танковую армию, которая после Второй мировой войны оккупировала Восточную Германию.

- Зачем Россия играет мускулами, раз она в любом случае не решится нападать на восточный фланг НАТО? Она хочет нас напугать или выжидает удобного момента?

- Чехов писал, что если в первом акте спектакля на стене висит ружье, то в последнем оно выстрелит. Президент Путин повесил такое "ружье" и показывает, что оно может сработать. Он хвалится какими-то невероятными вооружениями, постоянно устраивает военные учения. Россияне уделяют большое внимание поддержанию высокой боевой готовности своей армии. Кроме того, в последние годы они в два раза увеличили численность воздушно-десантных войск, то есть тех сил, которые, сняв знаки различия, оккупировали Крым. Кремль не скрывает, что стремится обрести возможность проводить военные операции на западном направлении.

- Что должно произойти, чтобы Россия решилась на открытую агрессию в отношении Польши?

- Она может пойти в атаку, если американцы покинут Европу. Придать смелости россиянам может также ситуация, в которой Соединенные Штаты будут заняты крупным конфликтом в другом регионе мира. Есть три взрывоопасных региона, в которых может увязнуть Вашингтон: Дальний Восток, где о своих великодержавных амбициях заявляет Китай, Ближний Восток, где мы наблюдаем воинственный Иран, и, к сожалению, Восточно-Центральная Европа.

В эпоху холодной войны США могли вести две крупные войны и одну небольшую, но сейчас таким потенциалом они не располагают. По данным Пентагона, американцы планируют подготовить свои вооруженные силы к тому, чтобы иметь возможность принимать участие в одном крупном конфликте. Что это значит? Во-первых, сейчас они не могут даже этого, а во-вторых, даже если они будут готовы к войне, то только на одном фронте. Возможно, Москва ведет игру, направленную на то, чтобы впутать американцев в конфликт на Дальнем или Ближнем Востоке и заставить их вывести силы из Европы.

- Украина выглядит более легкой добычей, чем Польша, но Кремль не решается на полномасштабную агрессию и там. Возможно, никакой российской угрозы на самом деле нет?

- Путин не безумец, он не развяжет войну, которую Россия может проиграть. Российский президент действует рационально, движется к цели шаг за шагом. Правда, украинский конфликт еще не завершился так, как хотелось бы Москве, но вялотекущая война может в любой момент превратиться в открытую, которая поставит крест на независимости Украины. Кроме того, Кремль старается подчинить себе Минск. Отчетливо видно, что Россия последовательно движется в западном направлении. Это долгосрочная стратегия.

Россияне всегда были такими "терпеливыми агрессорами". Гитлер хотел за один раз проглотить слишком большой кусок и подавился. В свою очередь Москва (когда-то Сталин, а теперь Путин) умеет сохранять умеренность, поэтому она более эффективна и опасна не только в военном, но и в политическом или пропагандистском плане. Обратите внимание, что пророссийские симпатии очень сильны в таких странах, как Германия и Франция. Самая большая геополитическая мечта кремлевских стратегов - это создание евразийского сообщества, простирающегося, как это видит Александр Дугин, от Лиссабона до Владивостока. Карты в таком союзе раздавала бы в первую очередь Москва при поддержке Берлина.

Можно представить себе ситуацию, в которой после ухода американцев из Европы Россия, заключив союз с Германией и Францией, разберется со странами, мешающими ей строить евразийский блок. Если американцы к тому же ввяжутся в конфликт в другом регионе мира, возможно, Москва понадобится им в качестве союзника, а не врага. Тогда положение Польши окажется очень сложным.

- Какую опасность помимо военной представляет для нас Россия?

- Можно предположить, что она уже сейчас подпитывает у нас антиизраильские настроения. В этой сфере она способна нам навредить. Кремлю выгоден спор между Польшей и Израилем - главным союзником США.

- Тем более что Израиль и Россия сходно смотрят на тему Второй мировой войны. Согласно их интерпретации, красноармейцы - это герои, которые спасли евреев от полного уничтожения, а поляки - "фашисты и антисемиты".

- Именно так. Следует отметить, что в Израиле сейчас ведущую роль играют российские евреи, которым близко кремлевское видение прошлого. Серьезная опасность исходит от России также в киберпространстве, и очень хорошо, что Варшава предпринимает в этой сфере шаги. Я надеюсь, что оборонное ведомство претворит в жизнь планы по созданию войск, занимающихся операциями в киберпространстве. Москва ведет там активную деятельность, распространяя дезинформацию.

Президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент республики Сербии Александр Вучич Источник изображения: © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

Я совершенно уверен, что споры в нашей стране провоцируют всевозможные российские агенты. Самую большую опасность представляют агенты влияния, с ними сложнее всего бороться. Гораздо легче выявить и поймать человека, который похищает секретную информацию, чем того, кто ведет враждебную деятельность, выдавая себя за эксперта и прикрываясь свободой слова. Я не знаю, способна ли наша контрразведка с этим справиться.

- Российским агентам влияния в Польше нелегко, ведь мы чрезвычайно невосприимчивы к кремлевской пропаганде. Возможно ли вообще в польских условиях повторить украинский сценарий, то есть устроить акцию саботажа в исполнении "зеленых человечков", которым в большей или меньшей степени помогает местное население, поддерживающее агрессора?

- Взглянем на ситуацию, которая сложилась сейчас в Польше: мы видим провоцирование процессов, которые могут привести к разрушению государства. Я считаю, что разворачивающаяся "польско-польская война" - это явление, в основе которого лежат не только наши внутренние конфликты.

- Вряд ли какая-то из сторон спора сознательно работает на Россию, но можно выдвинуть тезис, что "тотальная оппозиция", например, блокируя строительство канала через Балтийскую косу назло партии "Право и справедливость" (PiS), одновременно невольно помогает Путину.

- Именно так: вредить можно невольно. При этом видно, что внешние силы воздействуют на разные объединения, амбициозных лидеров, подстрекая их подливать масло в огонь, а те пересекают очередные границы того, что пристало делать в цивилизованном политическом споре. Вместо сплоченного национального сообщества у нас появились две Польши, которые расходятся все дальше.

Обратимся к истории. Перед тем, как произошли разделы Польши, наши соседи тоже старались при помощи агентов влияния разрушить Речь Посполитую изнутри. Они подкупали чиновников, подогревали общественные конфликты, поддерживали стороны спора. В итоге нас разбили без единого выстрела. Польский Сейм утвердил разделы. Россия сейчас старается таким же образом дестабилизировать Украину, довести ее до того, что она сама признает власть Кремля. Та же судьба может в будущем ожидать поляков, если мы не остановим польско-польскую войну. Легко вообразить такую ситуацию, в которой внутренний конфликт приведет к кровопролитию даже без вмешательства внешних сил, государственные структуры перестанут функционировать, и тогда россияне под предлогом "нормализации" ситуации в соседней стране направят к нам свои десантные войска…

- Владислав Сурков говорит, что XXI век станет столетием путинизма, а миссия Москвы состоит в собирании земель. Сбудутся ли предсказания кремлевского идеолога?

- Москва всегда, еще со времен Ивана Грозного, стремилась "собирать" русские земли, считая ими любые территории, на которые ступила нога русского солдата (например, Калининградскую область). Представляется, однако, что XXI век станет, скорее, столетием упадка России, которая продолжает играть мускулами, но находится в сложном положении: она не может справиться с демографической катастрофой. На ее огромной территории становится все меньше жителей, а с юго-востока уже наступают китайцы, жадно взирающие на природные богатства Сибири. Тут не до завоеваний…

Мачей Печиньский (Maciej Pieczyski)

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