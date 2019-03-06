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06.03.2019
ТАСС

Шойгу: более 94% экипажей ВМФ готовы к выполнению задач в рамках зимнего периода обучения

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ВМФ РФ
ВМФ РФ.
Источник изображения: © Юрий Смитюк/ТАСС

Министр обороны отметил, что в подготовке войск все шире используется опыт современных вооруженных конфликтов

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Более 94% экипажей и тактических формирований Военно-морского флота РФ готовы к выполнению учебно-боевых задач в рамках зимнего периода обучения. Об этом сообщил во вторник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"В Военно-морском флоте проводится отработка совместных действий органов управления соединений, тактических групп и кораблей. Это касается и Арктического региона. К решению учебно-боевых задач, в том числе в дальней морской зоне, готовы более 94% экипажей и тактических формирований", - сказал Шойгу на селекторном совещании в Минобороны РФ.

По его словам, с начала зимнего периода обучения в Сухопутных войсках для слаживания ротных тактических групп было проведено свыше 140 учений. "В Воздушно-космических силах 98% летчиков выпуска 2018 года прошли летную подготовку и могут приступить к выполнению боевых задач", - продолжил он.

Министр отметил, что в подготовке войск все шире используется опыт современных вооруженных конфликтов, а учебно-боевые задачи все чаще решаются нестандартным способом. "Особый упор делается на обучение младших специалистов эксплуатации современного вооружения и военной техники", - добавил Шойгу.

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