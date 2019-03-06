Министр обороны России провел селекторное совещание с руководством Вооруженных Сил
ЦАМТО, 5 марта. В Национальном центре управления обороной Российской Федерации под руководством главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу состоялось очередное селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных Сил.
Прежде чем приступить к работе, министр обороны напомнил, что мероприятие проходит в преддверии Международного женского дня…
Переходя к тематической части совещания, Сергей Шойгу предложил вначале обсудить, как идут опытно-конструкторские работы по модернизации существующего и созданию нового тяжелого военно-транспортного самолета, постройке перспективного самолета-заправщика, а также по разработке самолета Ил-112В.
На совещании были определены первоочередные меры по решению ряда проблемных вопросов, связанных со сроками выполнения государственных контрактов.
Второй вопрос повестки дня касался переоснащения Военно-морского флота.
Как проинформировал министр обороны, в текущем году в состав ВМФ поступят две атомные и одна дизельная подводные лодки.
Надводные силы пополнятся фрегатом "Адмирал флота Касатонов", корветом "Гремящий", большим десантным кораблем "Петр Моргунов", малыми ракетными кораблями "Меркурий" и "Ингушетия", патрульным кораблем "Дмитрий Рогачев", пятью боевыми катерами, тральщиком "Владимир Емельянов", а также 20 судами обеспечения.
Будет проведен заводской ремонт 11кораблей и судов.
Участники совещания обсудили, как Объединенная судостроительная корпорация выполняет свои обязательства перед Министерством обороны.
В своем Послании Федеральному Собранию Президент Российской Федерации отметил, что кардинальные изменения в области связи, навигации, систем дистанционного зондирования Земли требуют кратного увеличения возможностей спутниковой группировки страны.
В этом контексте, отметил Сергей Шойгу, Министерство обороны продолжает активно заниматься технологическим переоснащением космических аппаратов военного назначения.
"Наша задача – создать современные спутники, способные предоставлять еще более точные разведывательные и картографические данные", – подчеркнул министр обороны, добавив, что с этой целью ведется ряд опытно-конструкторских работ, ход выполнения которых было предложено также обсудить.
В фокусе внимания участников совещания оказались также вопросы, связанные с зимним периодом обучения.
Министр обороны отметил, что "в подготовке войск все шире используется опыт современных вооруженных конфликтов, а учебно-боевые задачи все чаще решаются нестандартными способами".
Особый упор делается на обучение младших специалистов эксплуатации современного вооружения и военной техники.
С начала зимнего периода в Сухопутных войсках для слаживания ротных тактических групп проведено свыше 140 учений.
В Воздушно-космических силах 98% летчиков выпуска 2018 года прошли летную подготовку и могут приступить к выполнению задач.
В Военно-морском флоте проводится отработка совместных действий органов управления соединений, тактических групп и кораблей. Это касается и Арктического региона.
К решению учебно-боевых задач, в том числе в дальней морской зоне, готовы более 94% экипажей и тактических формирований.
По-прежнему уделяется большое внимание подготовке к Армейским международным играм.
По словам министра обороны, в этом году в отборочных соревнованиях будет задействовано более 51 тыс. человек, 20 тыс. экипажей, расчетов и взводов.
Лучшие из них примут участие в международных конкурсах АрМИ- 2019, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
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