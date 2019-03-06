Министр обороны России провел селекторное совещание с руководством Вооруженных Сил

Выступление Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу на открытом заседании Коллегии Министерства обороны Российской Федерации в Москве 07.11.2017.

ЦАМТО, 5 марта. В Национальном центре управления обороной Российской Федерации под руководством главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу состоялось очередное селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных Сил.

Прежде чем приступить к работе, министр обороны напомнил, что мероприятие проходит в преддверии Международного женского дня…

Переходя к тематической части совещания, Сергей Шойгу предложил вначале обсудить, как идут опытно-конструкторские работы по модернизации существующего и созданию нового тяжелого военно-транспортного самолета, постройке перспективного самолета-заправщика, а также по разработке самолета Ил-112В.

На совещании были определены первоочередные меры по решению ряда проблемных вопросов, связанных со сроками выполнения государственных контрактов.

Второй вопрос повестки дня касался переоснащения Военно-морского флота.

Как проинформировал министр обороны, в текущем году в состав ВМФ поступят две атомные и одна дизельная подводные лодки.

Надводные силы пополнятся фрегатом "Адмирал флота Касатонов", корветом "Гремящий", большим десантным кораблем "Петр Моргунов", малыми ракетными кораблями "Меркурий" и "Ингушетия", патрульным кораблем "Дмитрий Рогачев", пятью боевыми катерами, тральщиком "Владимир Емельянов", а также 20 судами обеспечения.

Будет проведен заводской ремонт 11кораблей и судов.

Участники совещания обсудили, как Объединенная судостроительная корпорация выполняет свои обязательства перед Министерством обороны.

В своем Послании Федеральному Собранию Президент Российской Федерации отметил, что кардинальные изменения в области связи, навигации, систем дистанционного зондирования Земли требуют кратного увеличения возможностей спутниковой группировки страны.

В этом контексте, отметил Сергей Шойгу, Министерство обороны продолжает активно заниматься технологическим переоснащением космических аппаратов военного назначения.

"Наша задача – создать современные спутники, способные предоставлять еще более точные разведывательные и картографические данные", – подчеркнул министр обороны, добавив, что с этой целью ведется ряд опытно-конструкторских работ, ход выполнения которых было предложено также обсудить.

В фокусе внимания участников совещания оказались также вопросы, связанные с зимним периодом обучения.

Министр обороны отметил, что "в подготовке войск все шире используется опыт современных вооруженных конфликтов, а учебно-боевые задачи все чаще решаются нестандартными способами".

Особый упор делается на обучение младших специалистов эксплуатации современного вооружения и военной техники.

С начала зимнего периода в Сухопутных войсках для слаживания ротных тактических групп проведено свыше 140 учений.

В Воздушно-космических силах 98% летчиков выпуска 2018 года прошли летную подготовку и могут приступить к выполнению задач.

В Военно-морском флоте проводится отработка совместных действий органов управления соединений, тактических групп и кораблей. Это касается и Арктического региона.

К решению учебно-боевых задач, в том числе в дальней морской зоне, готовы более 94% экипажей и тактических формирований.

По-прежнему уделяется большое внимание подготовке к Армейским международным играм.

По словам министра обороны, в этом году в отборочных соревнованиях будет задействовано более 51 тыс. человек, 20 тыс. экипажей, расчетов и взводов.

Лучшие из них примут участие в международных конкурсах АрМИ- 2019, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.