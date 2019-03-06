В Госдуме назвали неприемлемым ультиматум США по ДРСМД

Москва готова к переговорам с Вашингтоном по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), но безо всяких ультиматумов по отношению к России, рассказал в беседе с "Известиями" зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

Накануне, 4 марта, в Госдепартаменте заявили, что США разочарованы решением России приостановить выполнение условий Договора РСМД, но готовы к переговорам по контролю над вооружениями при определенных условиях.

"Для нашей страны никакие ультиматумы неприемлемы. При этом наши двери не закрыты, они всегда открыты к ведению переговорного процесса. Но еще раз повторяю: безо всяких ультиматумов по отношению к нам", — сказал депутат Швыткин.

При этом, по его мнению, в заявлении представителя Госдепартамента просматривается попытка переложить ответственность с плеч США на плечи России. Между тем Россия не несет никакой ответственности, подчеркнул парламентарий.

"На мой взгляд, для Соединенных Штатов Америки указ президента России Владимира Путина о приостановлении действия Договора РСМД был достаточно неожиданным", — отметил зампред комитета Госдумы по обороне.

4 марта президент РФ Владимир Путин подписал указ о приостановке договора РСМД. Такое решение стало ответом на выход США из соглашения из-за российской ракеты 9М729, которая якобы нарушает указанные в документе нормы.

При этом Минобороны России доказало безосновательность американских обвинений, раскрыв иностранным военным атташе и журналистам характеристики ракеты.

В Москве также неоднократно указывали, что именно США неоднократно нарушали договор, размещая в Европе системы ПРО.

ДРСМД запрещал России и Штатам производить и иметь на вооружении ракеты средней (зона поражения от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (зона поражения от 500 до 1 тыс. км) дальности.