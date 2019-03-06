Россия обучит китайских военных работе на С-400

Около ста военнослужащих Народно-освободительной армии Китая (НОАК) пройдут подготовку в учебном центре на территории России. Их обучат эксплуатации и применению зенитных систем С-400 "Триумф".

- Подготовка пройдет с марта по июнь, будут обучать расчеты для второго полкового комплекта С-400, который должен быть передан КНР во второй половине года, - рассказал ТАСС военно-дипломатический источник.

Напомним, контракт на поставку двух полков "Триумфов" в Китай был подписан в 2015 году. Первый полк С-400 доставили в китайский порт морским транспортом в 2018-м. В конце года НОАК провела испытательные стрельбы, подтвердившие уникальные характеристики российской зенитной системы: С-400 на предельной дальности сбил мишени, имитировавшие самолет и боеголовку баллистической ракеты. На поражение каждой цели понадобилось по одной ракете.

В федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству РФ рассказали о планах создать в КНР сервисный центр по обслуживанию зенитных систем С-300 и С-400. В Китае уже действует подобный центр для ремонта комплексов ПВО "Тор-М1".

Помимо Китая, в 2019 году "Триумфы" получит Турция. Поставки С-400 в Индию начнутся через год.

Антон Валагин