Эксперт прокомментировал тенденцию с женщинами-главами Минобороны

Если ещё в середине прошлого века сложно было себе представить ситуацию, при которой женщина могла бы возглавить министерство обороны страны с достаточно мощной армией, то теперь женщин в руководстве военных ведомств становится всё больше. Причём на такие должности назначаются дамы, которые зачастую не имеют военного образования и вообще далеки от военного дела как такового.

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Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен – первая женщина на таком посту в ФРГ – имеет образование экономиста и врача-гинеколога.

Анк Бейлевельд – министр обороны Нидерландов, тоже женщина. Причём в период с 2012 по 2017 году главой МО страны мельниц и тюльпанов тоже была дама – Жанин Хеннис-Плассхарт. Хеннис-Плассхарт – первая министр-женщина в Голландии за всю историю страны - выпускница школы при католическом колледже. Г-жа Бейлевельд по образованию – менеджер. Она изучала госуправление в университете Твенте.

Министр обороны Индии Нирмала Ситхараман – экономист, ранее занимала пост министра финансов.

Министр обороны Испании Маргарита Роблес Фернандес – юрист, работала судьёй.

"Военное обозрение" попросило прокомментировать эту тенденцию эксперта - члена экспертного совета Общероссийской организации "Офицеры России", доктора политических наук Сергея Смульского.

По его словам, если говорить о странах НАТО, то там свою роль сыграл показной феминизм, демонстрация равных прав мужчин и женщин.

Сергей Смульский:

Также многие считают, что должность министра обороны – политическая, там должен быть политик, который решает крупные стратегические и политические вопросы, не вникая и не вмешиваясь в повседневную деятельность вооружённых сил. Но на самом деле, это не так. Эти вещи связаны. Понимая устройство вооружённых сил, то, каким образом осуществляется подготовка к возможным военным конфликтам, формируется основа той политики, которую государство проводит на международной арене.

Эксперт отмечает, что многие страны Европы сегодня, на самом деле, ограничены в принятии решений, в особенности решений в военной сфере. И причина здесь в членстве этих стран в НАТО, в штабе которого все военные вопросы и рассматриваются.

Сергей Смульский:

Возможно, в этих странах уже не требуется от министра такого высокого военного профессионализма. У таких стран появляется дополнительный повод заявить о том, что они стоят на страже равенства.

По словам Сергея Смульского, это в большей степени игра на имидж и своеобразная политическая стратегия.

Эксперт:

При равных правах всё же нужно в первую очередь учитывать профессиональную подготовку человека. Человек должен быть специалистом в том деле, которым он занимается.