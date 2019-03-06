The National Interest (США): один неизвестный факт о смертоносной российской ядерной торпеде "Статус-6"

Когда в 2015 году «случайно» засветилась российская ядерная торпеда, она застала мир врасплох. Многие эксперты решили, что от столь гибельного оружия отказались во время разрядки на финальном этапе холодной войны, благодаря ряду соглашений о контроле над вооружениями. Однако недавние разоблачения показали, что разработка торпеды «Статус-6» началась в 1989 году.

Недавние разоблачения в среде военных экспертов показали, что разработка торпеды "Статус-6" началась в 1989 году и продолжилась в первые годы существования Российской Федерации.

Когда в 2015 году "случайно" засветилась российская ядерная торпеда "Статус-6/Каньон/Посейдон", она застала окружающий мир врасплох. Многие эксперты решили, что от столь гибельного оружия отказались во время разрядки на финальном этапе холодной войны - благодаря ряду соглашений о контроле над вооружениями. Однако недавние разоблачения в среде военных экспертов показали, что разработка торпеды "Статус-6" началась еще в 1989 году и продолжилась в первые годы существования Российской Федерации.

Это явствует из индекса ГРАУ торпеды "Статус-6": 2М39. Благодаря этому цифро-буквенному обозначению, присваиваемому всем советским и российским видам вооружений, историю проекта можно восстановить по крупицам, отследив по архивам заказы и госзакупки.

Откровением стало то, что реактор для "Статуса-6" разрабатывался в 1992 году, еще при Ельцине. Несмотря на заявленную приверженность Ельцина договорам по контролю над вооружениями, реактор разрабатывался на заводе "Рубин" в начале 1990-х в соответствии с заказом на поставку от 1989 года. Заказ был подтвержден в июне 1992 года, хотя еще в январе того же года Ельцин пообещал уничтожить третью часть тактического ядерного оружия морского базирования.

На разных сайтах высказывались предположения, что решение о разработке торпеды было принято в рамках программы "чудо-оружия", задуманной, чтобы противостоять американским инвестициям в оборонные технологии в конце 1980-х. Среди других проектов той эпохи следует упомянуть самоходный лазерный комплекс 1К17, а также ранние прототипы гиперзвуковых ракет. Предполагалось, что это оружие обеспечит СССР подавляющее преимущество в случае войны. Как выразились по этому поводу сами Советы, благодаря этому оружию они усядутся на ступеньках Белого дома уже на следующий день после объявления войны.

В ельцинской России проект беспилотного ядерного подводного аппарат или торпеды получил обозначение "Скиф". К полномасштабной разработке приступили в июне 1992 года. Первые прототипы появились в конце 2000-х, тогда же прошли гидродинамические испытания. Полноценные испытания состоялись в 2008 году: прототипы отбуксировали спасательным судном "Звездочка" и загрузили в испытательную подводную лодку Б-90 "Саров". Фотографии прототипов появились в сети в начале 2010-х. Испытания продолжились, однако на каких именно судах - неизвестно.

Впервые о торпеде сообщили в 2015 году в репортаже НТВ. В сюжете телеканала показали обзор нового оружия и его возможностей. Официально Россия признала существование "Статуса-6" 1 марта 2018 года.

По состоянию на 2019 год, "Статус-6" приближается к боеготовности. Одна из первых подводных лодок, которая может быть оснащена этими торпедами, - проект 09852 "Белгород" - будет спущена на воду 19 марта 2019 года, в День подводника. За 09852 последует подлодка проекта 09851 "Хабаровск", заложенная в июле 2014 года. Ожидается, что будет введена в строй и необходимая инфраструктура для обучения и подготовки.

Хотя развертывание ядерного оружия на подводных лодках в качестве средства сдерживания - далеко не новость, трудно обнаруживаемый запуск "Статуса-6" в сочетании с огромным размером боеголовки значительно усложняет его вычисление. В 1980-х годах, когда обычное ядерное оружие могло стать неактуальным как следствие рейгановской Стратегической оборонной инициативы, эта торпеда еще имела некий смысл. Решение же России продолжить его разработку с 1990-х годов и до сегодняшнего дня вызывает лишь недоумение.

Чарли Гао изучал политологию и информатику в колледже Гриннелла. Он специализируется на вопросах обороны и национальной безопасности.

Чарли Гао (Charlie Gao)

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