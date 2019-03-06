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06.03.2019
Российская газета

Появились первые фото китайских Су-35

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Источник изображения: rg.ru

В Сети опубликованы фото истребителей Су-35 ВВС Китая на аэродроме Суйцзы в провинции Гуандун. Почему-то сразу видно, что аэродром китайский, а не ВКС России, отметил bmpd.

Действительно, в глаза бросается компактный аэродромный тягач, способный проехать под фюзеляжем истребителя и цепляющийся непосредственно к передней стойке шасси. Причем водитель в его крохотной кабине, судя по всему, чувствует себя вполне комфортно.

Напомним, Китай стал первым иностранным покупателем российских истребителей поколения 4++ Су-35. По заключенному в 2015 году контракту Пекин получил 24 самолета. Сумма сделки составила 2,5 миллиарда долларов, полностью контракт будет выполнен в 2020 году - договором предусмотрена поставка не только истребителей.


Антон Валагин

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Продукция
Су-35
Проекты
2020-й год
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