США выдвинули условия переговоров с Россией по ДРСМД

Соединенные Штаты готовы к переговорам с Россией по контролю над вооружениями, но с рядом условий, заявил представитель Госдепартамента США, комментируя подписание президентом Владимиром Путиным указа о приостановлении Россией выполнения условий ДРСМД.

Представитель американского внешнеполитического ведомства заявил ТАСС, что Вашингтон "по-прежнему привержен эффективному контролю над вооружениями, который способствует безопасности США, их союзников и партнеров, поддается проверке и является обязательным к исполнению и включает партнеров, которые ответственно выполняют свои обязательства".

"Мы готовы участвовать в переговорах с Россией по контролю над вооружениями, которые отвечают этим критериям", – отметил он.

В Госдепе выразили "разочарование" тем, что Россия, "похоже, не готова предпринять необходимые шаги, чтобы вернуться к соблюдению [договоренностей] и тем самым сохранить Договор" о ракетах средней и меньшей дальности.

Напомним, президент Владимир Путин подписал указ о приостановлении Россией выполнения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Это ответ на действия США, которые в начале февраля объявили о выходе из договора. В Совфеде подчеркивали, что Россия, в отличие от США, никогда не нарушала требований договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), именно на Вашингтоне лежит ответственность за приостановление ДРСМД.

Ольга Никитина