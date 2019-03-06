Китай нарастит военный бюджет

В 2019 году китайские власти планируют увеличить расходы на национальную оборону на 7,5% – до 1,19 трлн юаней (около 177,61 млрд долларов), говорится в докладе о работе правительства, распространенном во вторник на открытии второй сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП).

По официальным данным, в 2017 году военный бюджет Китая был увеличен на 7% и впервые в истории преодолел отметку в 1 трлн юаней, достигнув 1,044 трлн юаней (около 151,97 млрд долларов). В прошлом году китайские власти увеличили расходы на оборону на 8,1% – до 1,11 трлн юаней (около 175 млрд долларов), передает ТАСС.

Между тем, многие международные организации, в том числе Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (СИПРИ), уверены, что Китай существенно занижает официальные данные о военном бюджете, а его реальные расходы на оборону могут быть выше на 25-50%.

В государственном плане также сказано, что темпы роста китайской экономики должны составить 6-6,5% в 2019 году. Подчеркивается, что это амбициозная и вместе с тем реалистичная задача.

В нем подчеркивается, что динамика ВВП на 2019 год "учитывает цели формирования в Китае среднезажиточного общества". Согласно докладу, уровень инфляции за данный период в Китае должен составить 3%, параллельно будут созданы более 11 млн рабочих мест, безработицу планируется сохранить на уровне 4,5-5,5%.

Кроме того, китайским чиновникам предписано "затянуть пояса" и сократить расходы с целью снижения нагрузки на бизнес. В частности, от китайских государственных служащих требуется контролировать бюджетные траты на официальные заграничные визиты, сократить расходы на автомобили, избавиться от неэффективных расходов, а также "пересмотреть и отозвать финансирование, которое долгое время растрачивалось впустую", передает РИА "Новости".

Газета Washington Post ранее подсчитала и сравнила военные расходы России, Китая и США с учетом особенностей трех стран.

Ольга Никитина