Возможности средств инженерного вооружения продемонстрируют инженерные войска в динамическом показе на "Армии-2019"

ЦАМТО, 5 марта. В ходе динамического показа, спланированного на объектах полигона "Алабино", посетители Международного военно-технического форума "Армия- 2019" смогут увидеть различные тактические эпизоды с участием личного состава и техники инженерных войск.

В ходе динамического показа спланирована демонстрация возможностей средств инженерного вооружения, в том числе, инженерной разведывательной машины ИРМ, инженерной машины разграждения ИМР-3, танкового мостоукладчика МТУ-72, модернизированной подвижной водолазной станции ПРС-ВМ, модернизированной паромно-мостовой машины ПММ-2М и инженерно-десантного катера ИДК.

Инженерно-саперными подразделениями будут показаны действия по ведению инженерной разведки и разминированию местности на подходах к водной преграде с применением инженерной разведывательной машины ИРМ и заряда разминирования ЗРП-2.

Понтонные подразделения продемонстрируют оборудование и содержание десантной переправы на плавающих транспортерах ПТС и паромной переправы на паромно-мостовых машинах ПММ-2, оборудование и содержание мостовой переправы из комплекта понтонного парка ПМП-М.Также будут показаны практические действия расчета инженерной машины разграждения ИМР-3 при проделывании проходов в завалах и расчета МТУ-72 по установке мостового перехода через противотанковый ров, сообщает пресс-служба Северного флота.