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06.03.2019
Интерфакс-АВН

Зенитчики на юге РФ впервые отработают прикрытие войск от массовых атак беспилотников "противника"

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ЗРК "Тунгуска"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Тунгуска" на батальонно-тактических учениях береговых войск Балтийского флота в Калининградской области.
Источник изображения: РИА Новости / Игорь Зарембо

Москва. 5 марта. ИНТЕРФАКС - Нормативы по отражению массовых атак беспилотных летательных аппаратов впервые включены в программу полевого выхода войсковых подразделений противовоздушной обороны (ПВО), сообщает во вторник Южный военный округ (ЮВО).

"Отработка данной учебной задачи будет осуществляться во взаимодействии с подразделениями радиоэлектронной борьбы", - сказано в пресс-релизе.

Эти нормативы будут отработаны в рамах полевого выхода соединений и воинских частей ПВО, который продлится в войсках ЮВО в течение месяца.

"В период с марта по апрель на полигоне "Капустин Яр", дислоцированном в Астраханской области, зенитчики проведут боевые стрельбы. Всего к полевому выходу привлекается более трёх с половиной тысяч человек, задействовано около 750 единиц боевой и специальной техники", - говорится в сообщении.

Военнослужащие выполняют поставленные задачи с применением систем ПВО С-400 "Триумф", комплексов "Тор-М", "Бук-М3", "Оса", "Стрела-10М" "Тунгуска", ЗСУ-23-4 "Шилка".

Занятия идут на 30 полигонах, расположенных в Ростовской, Волгоградской и Астраханской областях, Ставропольском и Краснодарском краях, Крыму. А также - на территории республик Северного Кавказа: Ингушетии, Дагестане, Чечне, Северной Осетии и Адыгеи, информирует штаб округа.

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