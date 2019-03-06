Хорошая мина при морской игре: флот получит боеприпасы с искусственным интеллектом

Российские военные моряки в скором времени получат на вооружение комплекс самообучающихся минных полей. Эти высокотехнологичные боеприпасы обладают возможностями распознавать корабли, подводные лодки и даже суда на воздушной подушке по звуку, магнитному полю и магнитоакустическому "портрету". Блок управления минным полем оснащен элементами искусственного интеллекта и способен самостоятельно принять решение, когда и какую цель взорвать. Комплекс находится "в высокой степени готовности" — его испытания будут завершены в 2019 году, сообщили "Известиям" в Главном штабе ВМФ.

Российские военные моряки в скором времени получат на вооружение комплекс самообучающихся минных полей. Эти высокотехнологичные боеприпасы обладают возможностями распознавать корабли, подводные лодки и даже суда на воздушной подушке по звуку, магнитному полю и магнитоакустическому "портрету". Блок управления минным полем оснащен элементами искусственного интеллекта и способен самостоятельно принять решение, когда и какую цель взорвать. Комплекс находится "в высокой степени готовности" — его испытания будут завершены в 2019 году, сообщили "Известиям" в Главном штабе ВМФ.

Создание новых мин значительно повышает боевые возможности флота. Сейчас разрабатывается концепция применения новых минных полей, рассказали в морском ведомстве. По данным "Известий", рабочее название новой системы — "Поверхность". Это совершенно новая российская разработка, в основе которой роботы-мины и специальный командный блок управления. В качестве носителей мин смогут выступать практически все классы боевых кораблей и подводных лодок, морская, тактическая и стратегическая авиация.

Заряды в районе выброски смогут в автоматическом режиме "выстраиваться" в боевой порядок. Они реагируют на определенные характеристики магнитного и акустического полей кораблей и подводных лодок. Для это мина оборудована специальными датчиками и сенсорами, а ее аппаратная часть имеет специальный самообучающийся алгоритм. Каждому заряду может быть поставлена определенная задача. Например, уничтожать только десантные корабли, которые перевозят боевую технику, но не подрывать пустые. Интеллектуальное минное поле сможет самостоятельно перестраиваться под новые боевые задачи. Например, при групповой атаке они будут игнорировать тральщики и взрывать более крупные корабли.

Мины могут действовать в группе и отдельно друг от друга. Отличать свои корабли от чужих можно будет с помощью специального алгоритма, который определяет тип корабля. Для идентификации целей в программное обеспечение закладываются акустические портреты своих кораблей и кораблей противника. Эти своеобразные "паспорта", которые помогают с высокой долей вероятности понять, какой корабль или субмарина находится в зоне поражения. В итоге свой корабль будет передвигаться по минному полю в полной безопасности, а вражеский будет уничтожен.

Создание новых мин и внедрение современных технологий значительно повысят боевые возможности флота в борьбе с кораблями противника. Фактически у российского ВМФ появится принципиально новое оружие, рассказал "Известиям" военный эксперт Дмитрий Болтенков.

— Морская мина — это дешевое и эффективное средство поражения, — считает эксперт. — С помощью такого роботизированного минного заграждения можно блокировать районы базирования флота, маршруты развертывания, порты, коммуникации. Возможности мин многократно возрастут, если удастся обеспечить их скрытую постановку и автономное управление.

Минное оружие постоянно совершенствуется и дорабатывается с учетом современных технологий, поэтому оно остается очень опасным даже в современных условиях, рассказал "Известиям" бывший начальник Главного штаба ВМФ адмирал Валентин Селиванов.

— Мины очень опасны в прибрежной зоне, поэтому раньше их в основном использовали для обороны военно-морских баз, — продолжил эксперт. — Но сейчас корабли имеют оружие, которое применяют на удалении от побережья, поэтому тактика его применения изменилась. С учетом технических доработок новые мины возможно использовать в районах прогнозируемого применения флота. Например, в местах расположения вероятных огневых позиций.

Для того чтобы выйти в океан, боевым кораблям нужно пройти определенными маршрутами, которые также давно известны. Минирование этих путей может полностью сковать действия кораблей и подводных лодок противника, отметил Валентин Селиванов.

В ближайшие пять лет Минобороны получит крупные партии робототехнических систем, которые на первом этапе будут управляться оператором. Затем планируется создать автономные системы на основе искусственного интеллекта. В последние годы были разработаны разведывательно-ударный комплекс "Вихрь" на базе БМП-3, 10-тонный "Уран-9", а также комплексы "Платформа-М", "Нерехта" и "Соратник".