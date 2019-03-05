В Минобороны РФ заявляют о конструктивном характере встречи Герасимова и Данфорда

Москва. 4 марта. ИНТЕРФАКС - Встреча в Вене начальника российского Генштаба Валерия Герасимова с председателем Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Джозефом Данфордом прошла конструктивно, сообщили в министерстве обороны России.

"Встреча носила конструктивный характер", - заявили в военном ведомстве РФ.