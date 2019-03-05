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05.03.2019
Интерфакс-АВН

В Минобороны РФ заявляют о конструктивном характере встречи Герасимова и Данфорда

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Начальник Генштаба Валерий Герасимов
Начальник Генштаба Валерий Герасимов.
Источник изображения: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 4 марта. ИНТЕРФАКС - Встреча в Вене начальника российского Генштаба Валерия Герасимова с председателем Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Джозефом Данфордом прошла конструктивно, сообщили в министерстве обороны России.

"Встреча носила конструктивный характер", - заявили в военном ведомстве РФ.

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Россия
США
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Минoбороны РФ
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Герасимов Валерий
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