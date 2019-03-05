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05.03.2019
Интерфакс-АВН

Темы ДРСМД и СНВ обсуждались на встрече Герасимова и Данфорда в Вене - Минобороны РФ

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Транспортно-пусковой контейнер с крылатой ракетой 9М729 ракетного комплекса "Искандер-М", продемонстрированной после брифинга Министерства обороны РФ для военных атташе, российских и зарубежных СМИ в КВЦ "Патриот"
Транспортно-пусковой контейнер с крылатой ракетой 9М729 ракетного комплекса "Искандер-М", продемонстрированной после брифинга Министерства обороны РФ для военных атташе, российских и зарубежных СМИ в КВЦ "Патриот".
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Москва. 4 марта. ИНТЕРФАКС - Тема договоров о стратегических наступательных вооружениях (СНВ) и ракетах средней и меньшей дальности (РСМД) обсуждалась в понедельник в Вене на встрече начальника российского Генштаба Валерия Герасимова и его американского коллеги Джозефа Данфорда, сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе встречи стороны обсудили вопросы стратегической стабильности и региональной безопасности, в том числе касающиеся противоракетной обороны, договоров о СНВ и РСМД", - сообщили в Минобороны РФ.

Ранее в понедельник стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о том, что Россия приостанавливает участие в ДРСМД.

Как говорится в документе, решение принято исходя из необходимости принятия безотлагательных мер в связи с нарушением Соединенными Штатами Америки своих обязательств по ДРСМД.

2 февраля США приостановили участие в ДРСМД, а через шесть месяцев обещали выйти из Договора, если Россия не вернется к его соблюдению.

По мнению Вашингтона, ДРСМД нарушает российская крылатая ракета 9М729 оперативно-тактического комплекса "Искандер-М".

Россия отвергает обвинения США и выдвигает встречные претензии - Вашингтон нарушает ДРСМД, размещая на объектах ПРО в Европе пусковые установки МК-41, способные осуществлять пуски крылатых ракет. Также российская сторона считает нарушением ДРСМД американские беспилотные летательные аппараты и ракеты-мишени для тестирования систем ПРО.

Как сообщалось, в 2021 году завершится действие Договора СНВ-3. Россия и США могут договориться о его продлении на пять лет.

5 декабря на встрече с иностранными военными атташе В.Герасимов заявил, что Россия полностью выполняет обязательства по сокращению стратегических наступательных вооружений, а США - нет.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
9М729
Mark 41
Искандер
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Минoбороны РФ
Персоны
Герасимов Валерий
Путин Владимир
Проекты
РСМД
СНВ-3
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