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05.03.2019
Интерфакс-АВН

ВМФ России получит 6 судов и катеров для нужд гидрографической службы до конца 2019 года

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многофункциональный гидрографический модульный катер-катамаран проекта 23370Г
многофункциональный гидрографический модульный катер-катамаран проекта 23370Г.
Источник изображения: © фото предоставлено пресс-службой ВМФ России

Москва. 4 марта. ИНТЕРФАКС - Военно-морской флот России до конца 2019 года планирует получить 6 современных гидрографических судов и катеров, строящихся в рамках государственной программы военного кораблестроения, рассчитанной до 2050 года, сообщает в понедельник департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.

"Постройка многофункциональных гидрографических судов и катеров предприятиями промышленности на данный момент, ведется без срывов сроков", - рассказали в Главном командовании ВМФ.

До конца года в состав флотов войдут два гидрографических судна проекта 19910, предназначенные для Северного и Тихоокеанского флотов, а также большой гидрографический катер проекта 23370Г катамаранного типа и 3 больших гидрографических катера проекта 23040Г. Данные суда и катера находятся на завершающем этапе достройки, а также проведения заводских испытаний.

"Все строящиеся в интересах гидрографической службы ВМФ суда и катера оснащаются самым современным оборудованием, позволяющим производить высокоточную площадную съемку рельефа дна для поддержания на современном уровне навигационных морских карт", - отмечается в сообщении. Также данные суда и катера предназначены для обеспечения иных гидрографических и лоцмейстерских работ, обслуживания береговых и плавучих средств навигационного оборудования, а также для перевозки различных грузов для обеспечения работ береговых гидрографических подразделений на необорудованном побережье.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
19910
23370 ММК
ТОФ
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