Войти
05.03.2019
ТАСС

Борисов: темпы роста производительности труда и выручки в ОПК выше средних по стране

886
3
+1
Юрий Борисов
Юрий Борисов.
Источник изображения: Владислав Шатило / РБК

Вице-премьер высоко оценил перспективы Лианозовского электромеханического завода

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Производительность труда и выручка на предприятиях оборонно-промышленного комплекса России растут более высокими темпами, чем в среднем по стране, заявил в понедельник вице-премьер Юрий Борисов.

"Оборонно-промышленный комплекс сейчас в очень хорошем состоянии, даже по отношению к другим отраслям промышленности. Рост производительности труда, выручки - выше средней по стране. Вы знаете, что принята долгосрочная программа ГПВ [госпрограмма вооружения] до 2027 года. С 2023 по решению Верховного главнокомандующего новая программа будет, принята государственная программа развития ОПК", - сказал он на Лианозовском электромеханическом заводе, отвечая на вопрос рабочего.

Перспективы Лианозовского электромеханического завода

Борисов отметил, что Лианозовский электромеханический завод сохраняет хорошие экономические перспективы благодаря высокой степени диверсификации производства.

Он отметил, что государственный оборонный заказ будет стабилизирован, предприятиям нужно наращивать выпуск гражданской продукции. "Очень высокие цели перед нами президент поставил по диверсификации. Да, действительно, гособоронзаказ будет постепенно уменьшаться или стабилизироваться, нужно наращивать обороты и выходить на гражданский рынок", - сказал Борисов.

"Диверсификации нужно уделять особо внимание - у вашего предприятия для этого хорошие шансы, ваша продукция априори была диверсифицирована: управление воздушным движением, хороший экспортный потенциал. Примерно по трети - гособоронзаказ, гражданская продукция, экспорт - тогда все будет нормально", - сказал вице-премьер, общаясь с рабочими предприятия.

Научно-производственное объединение "Лианозовский электромеханический завод" (НПО "ЛЭМЗ") - предприятие, специализирующееся в области разработки и производства радиолокационных комплексов и систем управления различного назначения. Входит в "Концерн ВКО "Алмаз-Антей".

В понедельник был введен эксплуатацию новый цех комплексной сборки и регулировки на территории завода. В церемонии открытия также участвовали мэр Москвы Сергей Собянин, генеральный гендиректор Концерна Ян Новиков и генеральный директор НПО "Алмаз" Геннадий Бендерский.

Цех рассчитан на создание перспективных образцов зенитных ракетных систем и радиолокационного оборудования. Проектная площадь цеха 6400 кв. м, численность персонала до 200 человек. Объем инвестиций в этот проект составил 250 млн рублей.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Алмаз Расплетина
Алмаз-Антей
Персоны
Борисов Юрий
Собянин Сергей
Проекты
Гособоронзаказ
Похожие новости
05.03.2019
В России будет уменьшаться гособоронзаказ
05.03.2019
Вице-премьер оценил состояние российского оборонно-промышленного комплекса
29.06.2017
АО «ИЭМЗ «Купол» отмечает 60-летний юбилей
23.08.2016
"Стелс-технология оказалась бумажной фикцией"
24.12.2009
Оружие ХХI века
3 комментария
№1
05.03.2019 05:03
Неизвестный пока бизнесмен в Назране построит офуенный завод памперсов и хочет занять выручку в полмильярда  зеленых. За свои и кредиты. Таких проектов он насчитал около 100,  предлагает всем своим миллионерам землякам, тем кто промышляет в столицах и Северах (первоначальный капитал есть у мнооооогих его коллег). Все чечены из Грузии (кистинцы), обосновались в Западной Европе, ударились в английский язык и программирование. Мышью и клавиатурой они планируют заработать мильен зеленых, в отличии от пожилых русских лодырей, прочно севших на обливание грязью тех, на чьей шее они сидят, ВПК и нефтегаз.
0
Сообщить
№2
05.03.2019 06:25
В нефтянке производительность падает потому как эта отрасль с убывающей отдачей (без смены технологий).
У тех, кто работает на внутренний рынок - кризис, т.к. государство повышает налоги, штрафы, сборы на фоне того как покупательная способность населения падает и мер протекционизма никаких не принимается.

Собранное бабло государство активно тратит на ВПК, потому там производительность растёт. И может вырасти в десятки раз, если закупки будут крупными сериями, а не штуками.

Ничего удивительного в происходящем нет, но это путь к экономической анорексии. Не обязательно для всех, конечно. Кто-то может жить хорошо, но большая часть "гражданского организма" будет деградировать.
+2
Сообщить
№3
05.03.2019 06:52
Цитата, VK сообщ. №2
Ничего удивительного в происходящем нет, но это путь к экономической анорексии. Не обязательно для всех, конечно. Кто-то может жить хорошо, но большая часть "гражданского организма" будет деградировать.
Они воплощают программу Гайдара-Чубайса в жизнь: избавляются от лишнего населения. Как население этого не понимает - уму не постижимо. Увеличение автоматизации и увеличение пенсионного возраста. Все на поверхности лежит. 90-е годы повторяются, только с другого ракурса. Основа одна: капиталист грабит население, выжимает из него все соки.
+1
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 05.03 17:21
  • 1
В думском комитете по обороне считают, что шанс сохранить ДРСМД еще есть
  • 05.03 17:16
  • 1
Взрыв-схема: устройство АК-12 показали на видео
  • 05.03 16:25
  • 4
Вице-премьер оценил состояние российского оборонно-промышленного комплекса
  • 05.03 15:57
  • 5
Реактивная снайперская винтовка РФ получит автомат наведения
  • 05.03 15:40
  • 16
Промахи индийских ВВС при использовании SPICE-2000 оценили в сотни метров
  • 05.03 15:26
  • 3
Россия и Китай обладают достаточным политическим весом, чтобы остановить агрессию против Венесуэлы - Володин
  • 05.03 15:12
  • 8
В России будет уменьшаться гособоронзаказ
  • 05.03 15:08
  • 103
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 05.03 15:06
  • 3
Первые комплексы С-350 поступят в армию в конце 2019 года
  • 05.03 14:50
  • 1
Глава Гидрометцентра считает, что России надо развивать группировку спутников
  • 05.03 14:42
  • 4
Американские F-35C приготовились воевать
  • 05.03 13:45
  • 5
Рогозин заявил, что корабль "Федерация" не будет летать на МКС
  • 05.03 13:21
  • 2
РФ в 2022 году начнет серийное производство патронов "натовских" калибров
  • 05.03 13:18
  • 8
Патроны калибра 5,45 мм сделали мощнее
  • 05.03 12:53
  • 5
Командир женского танкового экипажа ДНР перешла на сторону ВСУ