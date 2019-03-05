Войти
05.03.2019
Деловая газета "Взгляд"

Турция отвергла требование США об отказе от С-400 в обмен на поставки Patriot

530
0
+2
Источник изображения: vk.com/mil

Анкара отвергла предложение Вашингтона о поставке одного зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot до конца 2019 года при условии, что Турция откажется от приобретения российских систем С-400, сообщили турецкие официальные источники.

По словам источников в Турции, подобное предложение Соединенные Штаты сделали до 15 февраля, подняв при этом цену на системы Patriot в связи с предполагаемой ускоренной поставкой, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

При этом, по сведениям турецких официальных источников, сделанное Соединенными Штатами предложение не предусматривало ни предоставление Турции займа на приобретение Patriot, ни заключение соглашения о передаче технологий.

Анкара ответила, что не может принять предложение Вашингтона, после чего переговоры зашли в тупик, сообщили источники в Турции.

В то же время американский официальный источник утверждает, что Турция якобы просто нашла предлог, чтобы отказаться от предложения Вашингтона по ЗРК Patriot.

По его словам, предлагаемые Соединенными Штатами условия якобы были лучше тех, которые предлагает Россия в рамках соглашения о покупке С-400, как по цене, так и в том, что касается совместного производства.

Напомним, в среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил изменить "неверный подход" Вашингтона к покупке Анкарой российских ЗРК С-400.

Ранее Турция заявила о начале поставок С-400 в июле 2019 года.


Антон Никитин

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Турция
Продукция
Patriot ЗРК
С-400 Триумф
Персоны
Эрдоган Реджеп
Похожие новости
04.03.2019
И Patriot, и С-400: какие системы ПРО купит Турция
28.02.2019
Эрдоган заявил, что Турция "не сделает шаг назад" в вопросе покупки С-400
16.11.2018
Турция разрабатывает собственный ЗРК большой дальности
05.06.2017
"Триумф" для страны НАТО
16.03.2017
Ракетный компромисс: кто выиграет от сделки России и Турции по С-400
10.07.2012
Посол России: Ракетная система С-400 вряд ли выиграет тендер в Турции
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 05.03 18:09
  • 11
Россия подтвердила перенос выпуска МС-21 из-за санкций США
  • 05.03 18:08
  • 4
Первые комплексы С-350 поступят в армию в конце 2019 года
  • 05.03 18:06
  • 5
Вице-премьер оценил состояние российского оборонно-промышленного комплекса
  • 05.03 17:21
  • 1
В думском комитете по обороне считают, что шанс сохранить ДРСМД еще есть
  • 05.03 17:16
  • 1
Взрыв-схема: устройство АК-12 показали на видео
  • 05.03 15:57
  • 5
Реактивная снайперская винтовка РФ получит автомат наведения
  • 05.03 15:40
  • 16
Промахи индийских ВВС при использовании SPICE-2000 оценили в сотни метров
  • 05.03 15:26
  • 3
Россия и Китай обладают достаточным политическим весом, чтобы остановить агрессию против Венесуэлы - Володин
  • 05.03 15:12
  • 8
В России будет уменьшаться гособоронзаказ
  • 05.03 15:08
  • 103
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 05.03 14:50
  • 1
Глава Гидрометцентра считает, что России надо развивать группировку спутников
  • 05.03 14:42
  • 4
Американские F-35C приготовились воевать
  • 05.03 13:45
  • 5
Рогозин заявил, что корабль "Федерация" не будет летать на МКС
  • 05.03 13:21
  • 2
РФ в 2022 году начнет серийное производство патронов "натовских" калибров
  • 05.03 13:18
  • 8
Патроны калибра 5,45 мм сделали мощнее