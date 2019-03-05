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05.03.2019
Lenta.ru

Раскрыты потери "Роскосмоса" из-за кораблей SpaceX и Boeing

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Старт ракеты-носителя "Союз-2.1б"
Старт ракеты-носителя "Союз-2.1б".
Источник изображения: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Потеря "Роскосмосом" монополии на доставку людей к Международной космической станции (МКС) существенно ударит по финансовым показателям госкорпорации, заявил Business FM научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев.

"Мы в среднем в год запускаем шесть американцев на МКС, по 80 миллионов [долларов], то есть получается где-то полмиллиарда в год. Теперь эта сумма в 2019 году отработается по обычному режиму, два контракта на 2020 год. И все. Этот источник закрылся, если, конечно, все пойдет по плану", — сказал эксперт.

По его мнению, современная российская космонавтика не вызывает интереса на международном рынке. "Мы не можем ничего предложить на международном рынке, нас оттуда в последние годы вытеснили полностью. Еще остался хороший контракт с OneWeb на миллиард. А так практически ничего нет", — полагает специалист.

В настоящее время людей на МКС доставляют исключительно российские пилотируемые космические корабли "Союз МС". Соответствующий контракт НАСА и "Роскосмоса" завершается в феврале 2020 года.

Финансирование Федеральной космической программы на 2016-2025 годы составляет 1,4 триллиона рублей.

В марте компания SpaceX отправила к МКС космический корабль Crew Dragon. Данная миссия стала первым испытательным орбитальным полетом в рамках программы CCtCap (Commercial Crew Transportation Capability), предполагающей создание частными компаниями SpaceX и Boeing пилотируемых космических кораблей для доставки астронавтов НАСА на низкую околоземную орбиту.

В январе 2018 года в США предположили, что после отказа Штатов от покупки у "Роскосмоса" мест на "Союз МС" и ракетных двигателей РД-180 и РД-181 российская госкорпорация окажется в тяжелейшем финансовом положении. В ответ на это занимавший тогда должность вице-премьера Дмитрий Рогозин заявил, что "никогда наша ракетно-космическая отрасль не зависела от американцев", а продажа мест в российских пилотируемых кораблях иностранным заказчикам "не является какой бы то ни было ключевой статьей" для финансирования госкорпорации.

В том же месяце генеральный директор "Энергомаша" Игорь Арбузов заявил, что зарубежные контракты (поставки РД-180 и РД-181 в США) обеспечивают более половины выручки предприятия.

В июне 2015 года компании Arianespace и OneWeb объявили о заключении контракта на запуск космических аппаратов мобильной спутниковой связи OneWeb, для чего у России будет куплена 21 ракета-носитель "Союз-2" производства ракетно-космического центра "Прогресс". Первый пуск по данному контракту состоялся в феврале 2019 года.

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Страны
Россия
США
Продукция
РД-180
Компании
Arianespace
Boeing
NASA
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Рогозин Дмитрий
Проекты
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Союз ПКК
Союз-2 РН
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