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05.03.2019
ТАСС

Балтфлот получил новый полковой комплект С-400

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Зенитно-ракетный комплекс С-400
Зенитно-ракетный комплекс С-400
Источник изображения: © Виталий Невар/ТАСС

Комплекс начнет боевое дежурство к концу следующей недели

КАЛИНИНГРАД, 4 марта. /ТАСС/. Новый полковой комплект зенитной ракетной системы (ЗРС) дальнего действия С-400 "Триумф" поступил на Балтийский флот в рамках государственного оборонного заказа, сообщила в понедельник пресс-служба флота.

"Новая зенитная ракетная система С-400 "Триумф" прибыла в пункт постоянной дислокации в Калининградскую область с полигона Капустин Яр в Астраханской области после успешного проведения начальных боевых стрельб", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что поступивший комплекс С-400 заступит на боевое дежурство по охране воздушных рубежей самого западного региона страны к концу следующей недели.

С-400 "Триумф" - комплекс нового поколения, предназначенный для поражения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения - самолетов-разведчиков, самолетов-невидимок, истребителей, стратегических бомбардировщиков, крылатых и баллистических ракет, беспилотных летательных аппаратов и гиперзвуковых целей.

Каждый комплекс обеспечивает одновременный обстрел 36 целей на расстоянии до 400 км. С-400 "Триумф" - единственная система, которая может выборочно работать с использованием более четырех типов ракет, обладающих различной стартовой массой и дальностью пуска, создавая эшелонированную оборону.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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