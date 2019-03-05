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05.03.2019
Военно-промышленный курьер

Договор о передаче Индии в лизинг второй АПЛ может быть подписан на этой неделе

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Источник изображения: vpk-news.ru

Индия и Россия могут заключить 7 марта соглашение о передаче индийской стороне в лизинг второй атомной подводной лодки.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Economic Times , субмарина будет подготовлена для индийских ВМС к 2025 году после реконструкции и установки на ней ряда оборудования индийского производства.

По данным издания, стоимость сделки составит $3 млрд.

Первая российская атомная подводная лодка проекта 971 (Akula-class по классификации НАТО, шифр "Барс" по российской классификации) была передана в десятилетний лизинг ВМС Индии в 2012 году после подписания соответствующего документа 30 декабря 2011 года.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Продукция
Барс
Проекты
971 Щука-Б
NATO
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1 комментарий
№1
05.03.2019 07:22
Закладывайте тогда ещё два Ясеня.
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