Договор о передаче Индии в лизинг второй АПЛ может быть подписан на этой неделе

Индия и Россия могут заключить 7 марта соглашение о передаче индийской стороне в лизинг второй атомной подводной лодки.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Economic Times , субмарина будет подготовлена для индийских ВМС к 2025 году после реконструкции и установки на ней ряда оборудования индийского производства.

По данным издания, стоимость сделки составит $3 млрд.

Первая российская атомная подводная лодка проекта 971 (Akula-class по классификации НАТО, шифр "Барс" по российской классификации) была передана в десятилетний лизинг ВМС Индии в 2012 году после подписания соответствующего документа 30 декабря 2011 года.