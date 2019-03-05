Войти
05.03.2019
ТАСС

Гендиректор "Энергомаша" заявил о необходимости выпускать продукцию быстро и дешево

469
0
0
Игорь Арбузов
Игорь Арбузов.
Источник изображения: Виктор Васенин / РГ

Игорь Арбузов также отметил необходимость увеличения производительности труда на 10% ежегодно

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Гендиректор НПО "Энергомаш" (производитель ракетных двигателей) Игорь Арбузов считает, что для обеспечения своей конкурентоспособности на мировом рынке необходимо учиться делать продукцию быстро и дешево. Его слова приводятся в понедельник в сообщении пресс-службы предприятия о совещании по итогам 2018 года.

"Создавать инструменты для проектирования ракетных двигателей с использованием современных технологий, проводить техническое перевооружение для быстрого и качественного производства двигателей", - сказал Арбузов.

По его словам, ключевым в этой работе станет внедрение процессов цифровой трансформации, индустрии 4.0, которая требует изменения самих принципов ведения бизнеса. Специалисты НПО "Энергомаш" должны уметь работать с цифровыми ресурсами, собирать и обрабатывать глобальные потоки данных. Сегодня на предприятии внедряется цифровая культура и сотрудники должны быть готовы ее принимать, отметил Арбузов.

"Американские, китайские, европейские компании уже давно существуют в этих процессах, НПО "Энергомаш" же пока находится на начальном этапе, у нас создана техническая база, и нам необходимо догонять международных коллег, в 2019 году выйти на уровень, позволяющий контролировать ход производства, проектирования, технологически процессов, уметь их правильно оценивать и корректировать в случае необходимости", - подчеркнул гендиректор предприятия.

В пресс-службе напомнили, что многие космические державы уже работают над созданием ракеты сверхтяжелого класса для освоения Луны и окололунного пространства. При этом большинство стран планируют создать ракету уже к 2025 году, в то время как в России этот срок - 2028 год.

Еще одной важной задачей для предприятия на 2019 год является снижение стоимости выпускаемой продукции, в этом году особый акцент будет сделан на росте производительности труда. "Нам нужен рост производительности труда на 10% ежегодно, и в этом году эта задача будет реализовываться", - уточнил Арбузов.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Компании
Энергомаш им. Глушко
Проекты
Луна
Похожие новости
25.07.2018
Русский полет
27.08.2015
Рогозин: совместная система ГЛОНАСС и BeiDou к 2020 году достигнет по точности GPS
09.07.2015
Китай заинтересовался авиационно-космической отраслью России
13.01.2014
Главные события 2013 года в космонавтике
08.12.2009
VI Международный аэрокосмический конгресс: на перепутье масштабных программ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 05.03 18:08
  • 4
Первые комплексы С-350 поступят в армию в конце 2019 года
  • 05.03 18:06
  • 5
Вице-премьер оценил состояние российского оборонно-промышленного комплекса
  • 05.03 17:21
  • 1
В думском комитете по обороне считают, что шанс сохранить ДРСМД еще есть
  • 05.03 17:16
  • 1
Взрыв-схема: устройство АК-12 показали на видео
  • 05.03 15:57
  • 5
Реактивная снайперская винтовка РФ получит автомат наведения
  • 05.03 15:40
  • 16
Промахи индийских ВВС при использовании SPICE-2000 оценили в сотни метров
  • 05.03 15:26
  • 3
Россия и Китай обладают достаточным политическим весом, чтобы остановить агрессию против Венесуэлы - Володин
  • 05.03 15:12
  • 8
В России будет уменьшаться гособоронзаказ
  • 05.03 15:08
  • 103
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 05.03 14:50
  • 1
Глава Гидрометцентра считает, что России надо развивать группировку спутников
  • 05.03 14:42
  • 4
Американские F-35C приготовились воевать
  • 05.03 13:45
  • 5
Рогозин заявил, что корабль "Федерация" не будет летать на МКС
  • 05.03 13:21
  • 2
РФ в 2022 году начнет серийное производство патронов "натовских" калибров
  • 05.03 13:18
  • 8
Патроны калибра 5,45 мм сделали мощнее
  • 05.03 12:53
  • 5
Командир женского танкового экипажа ДНР перешла на сторону ВСУ