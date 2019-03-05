Пентагон нашел новое супероружие - тактические туннели

Американские военные хотят прокладывать собственные туннели на поле боя. Разработка новой тактики является перспективным детищем Пентагона. Об этом пишет американское издание The National Interest.

Американские военные ненавидят туннели: японцы пользовались ими на Иводзиме, чтобы нападать из засады. Так же поступали и вьетконговцы, Северная Корея и Иран пользуются ими и по сей день, чтобы защитить свою программу ядерного оружия, а туннели ИГ (запрещена в РФ) доставили США немало хлопот в Афганистане, Ираке и Сирии, отмечает обозреватель The National Interest Майкл Пек.

Цель проекта "Подкопщик" Агентства перспективных разработок Министерства обороны США (DARPA) - "продемонстрировать возможность быстрого создания сетей тактических туннелей, которые позволят надёжно и быстро снабжать войска".

Однако Вашингтону недостаёт знаний в плане рытья туннелей на поле боя. "Ни одна военно-учетная специальность Минобороны не специализируется на прокладывании наступательных тактических туннелей, - заявили по этому поводу в DARPA. - Кроме того, нынешние операции по созданию туннелей главным образом заключаются в разведывательном бурении и установке надземных маячков наведения

В рамках "Подкопщика" планируется прокладка наступательных ходов сообщения, установка сенсоров, а также создание концепции операций, обходящих нынешние ограничения. Сеть тактических туннелей может обеспечить надёжную логистику, сделав возможным такие концепции операций как заблаговременное накапливание припасов в конкретном месте накануне операции или обеспечение снабжения войск, которые двигаются через отдельно взятую область. В рамках проекта "Подкопщик", который обойдётся в $ 11 млн, DARPA оценит эффективность методов бурения и прокладывания туннелей с точки зрения различных технических показателей.

При этом у тактических туннелей есть несколько преимуществ. В частности, они позволят американским войскам действовать в отрыве от передовых баз и линий снабжения. Кроме того, они добавят на поле боя новое измерение войны - подземное. Что интересно, DARPA говорит о туннелях только как о способе снабжения войск. Нет никаких намёков на то, что американские солдаты будут ползать под землей, хотя это и было бы следующим логичным шагом.

Агентство отметило, что туннели можно использовать и в ходе спасательных операций, что наводит на мысль, что солдаты в случае необходимости с их помощью могут сбегать с поля боя.

Тем не менее, у туннелей есть и недостатки: они дороги и неудобны в качестве средства транспорта. Кроме того, если Пентагон почувствовал, что настала необходимость уйти под землю, это указывает на то, что наземные операции стали слишком опасны.