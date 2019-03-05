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05.03.2019
Военное обозрение

Авианосец Type 001A КНР завершил испытания без использования авиакрыла

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Завершил очередную стадию испытаний китайский авианосец Type 001A, который 27 февраля покинул акваторию судоремонтного завода в городе Далянь. В течение всех этих дней авианесущий корабль, впервые построенный на китайских верфях, проходил испытания различных бортовых систем, включая радиолокационное оборудование, системы вооружения и связи. Ранее сообщалось, что с борта Type 001A впервые в море будет осуществлён взлёт китайского палубного истребителя J-15.

Источник изображения: China Military

Однако теперь китайская пресса пишет о том, что никаких подтверждений взлёта самолётов палубной авиации с борта авианосца Type 001A нет. Заявлено, что авиакрыло не использовалось.

Между тем, высказываются предположения относительно того, что Type 001A к 23 апреля прибудет в порт Циндао, где планируется проведение военно-морского парада. Отмечается, что в Циндао ожидается также прибытие авианосца "Ляонин" ВМС НОАК, который в порту Даляня проходил модернизацию.

Напомним, что уже через несколько недель первый построенный в Китайской Народной Республике авианосец должен получить своё официальное имя - "Shandong" ("Шаньдун").

Китай в последние годы превратился в мирового лидера по объёмам военного кораблестроения. Сам факт строительства авианосцев, которых в общей сложности в ВМС НОАК по плану должно оказаться шесть до 2024 года, может говорить только об одном: Китай собирается использовать свои военно-морские силы не только в непосредственной близости от своих берегов. Готовится к военно-морскому господству?

Ранее сообщалось, что китайские авианосцы могут оказаться на постоянном боевом дежурстве в районе Пакистана – в том числе, в районе порта Гвадар. Причём такие заявления делались самими китайскими экспертами. Однако официальный Пекин опровергает любые заявления на тему о том, что в порт Гвардар в Пакистане Китай вкладывается, исходя и из военного фактора. Отмечено, что Гвадар – "исключительно коммерческий проект". Однако в Китае прекрасно понимают, что сегодня любой крупный коммерческий проект, особенно за рубежом, может нуждаться и в военной защите.

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Страны
Китай
Пакистан
Продукция
Тип 001А
Проекты
Авианосец
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