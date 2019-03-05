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05.03.2019
ЦАМТО

Главком ВМФ России проверил ход проведения Всеармейского конкурса по водолазному многоборью "Глубина–2019"

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Водолаз. Архивное фото
Водолаз. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Игорь Зарембо

ЦАМТО, 4 марта. Главнокомандующий ВМФ адмирал Владимир Королев посетил учебный центр подготовки военных спасателей и водолазных специалистов военно-морского флота Объединенного учебного центра ВМФ в г.Севастополе.

На базе этого центра с 1 марта по 15 марта 2019 года проходит всеармейский этап конкурса по водолазному многоборью "Глубина – 2019". Адмирал Владимир Королев проверил учебно-материальную часть учебного центра и объекты, непосредственно задействованные в проведении конкурса.

Начальник Службы поисковых и аварийно-спасательных работ ВМФ капитан 1 ранга Дамир Шайхутдинов и начальник Объединенного учебного центра ВМФ капитан 1 ранга Дмитрий Габриелян доложили Главкому ВМФ о мероприятиях начального этапа конкурса, в котором участвуют около 100 водолазных специалистов Северного, Тихоокеанского, Черноморского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии.

В 2019 году положение о конкурсе пересмотрено, с большим акцентом на аварийно-спасательную направленность. В 2019 году водолазы соревнуются в восьми упражнениях: Упражнение №1 "Весы"; Упражнение №2 "Оказание первой медицинской помощи утонувшему"; Упражнение №3 "Фланец"; Упражнение №4 "Сварка, резка"; Упражнение №5 "Оказание помощи аварийному надводному кораблю"; Упражнение №6 "Поддержание жизнедеятельности аварийной подводной лодки"; Упражнение №7 "Работа в замкнутом пространстве"; Упражнение №8 "Акватлон" – борьба в ластах.

Особенностью конкурса стал переход от спортивной составляющей к выполнению упражнений профессиональной направленности.

В конкурсе появилось 2 новых упражнения: "Весы" (перенос тяжестей под водой на время), "Акватлон" подводная борьба в ластах (в ходе выполнения упражнения необходимо сорвать ленточку с ноги соперника под водой), сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ.

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