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05.03.2019
ЦАМТО

Валерий Герасимов принял участие в конференции, посвященной развитию военной стратегии в современных условиях

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Военная академия Генерального штаба Вооруженных Сил России. Источник: kapellan.ru.

ЦАМТО, 4 марта. В Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации прошла военно-научная конференция, посвященная развитию военной стратегии в современных условиях.

С докладом об основных направлениях развития военной стратегии выступил начальник Генерального штаба ВС РФ – первый заместитель министра обороны России генерал армии Валерий Герасимов.

"Анализ характера современных войн показал существенный рост значимости такой сферы противоборства, как информационная. Новая реальность войн будущего будет заключаться, в том числе, в переносе военных действий именно и в эту сферу", – сказал в своем выступлении В.Герасимов.

"При этом информационные технологии становятся, по сути, одним из самых перспективных видов оружия", – цитирует "РИА Новости" В.Герасимов.

По его оценке, информационная сфера, не имея ярко выраженных национальных границ, обеспечивает противнику возможность непосредственно влиять на состояние национальной безопасности государства.

Участники конференции обсудили характер будущих войн, вооруженных конфликтов и наиболее актуальные проблемы в сфере обороны.

Открыл конференцию президент Академии военных наук генерал армии Махмут Гареев.

На конференции присутствовали члены Академии военных наук, руководящий состав Минобороны России, а также ведущие ученые вузов и научно-исследовательских организаций военного ведомства.

Полную версию выступления начальника Генерального штаба ВС РФ читайте в ближайшем выпуске газеты "Красная звезда".

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