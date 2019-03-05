Войти
05.03.2019
Интерфакс-АВН

Выход России и США из ДРСМД означает начало новой гонки вооружений - глава МИД Казахстана

399
0
-2
Запуск ракеты "Першинг-2"
Запуск ракеты "Першинг-2".
Источник изображения: commons.wikimedia.org

Астана. 4 марта. ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН - Глава МИД Казахстана Бейбут Атамкулов не исключил начало гонки вооружений после выхода России и США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"Вопрос очень актуальный. Действительно, буквально недавно из договора по ракетам средней и малой дальности вышли две страны, очень важные игроки на мировой арене. И это, в свою очередь, конечно, уже определяет, что будет определенная гонка вооружений, создание и размещение новых ракет на союзнических территориях, где-то по периметру, которое будет касаться, может быть, и наших союзников", - сказал Б.Атамкулов в ходе "правительственного часа" в нижней палате казахстанского парламента в понедельник.

1 февраля администрация США объявила, что приостанавливает участие в ДРСМД 2 февраля, а через шесть месяцев - выйдет из договора, если Россия не вернутся к его соблюдению.

2 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что ответ России на выход США из ДРСМД будет зеркальным, Москва также приостанавливает участие в договоре и начинает НИОКР по созданию новых видов ракет.

"Мы поступим следующим образом. Наш ответ будет зеркальным", - сказал он на встрече с главами МИД и Минобороны Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу.

"Американские партнеры объявили о том, что они приостанавливают свое участие в Договоре, и мы приостанавливаем. Они объявили о том, что они занимаются НИР и НИОКР и опытно-конструкторскими работами, и мы будем делать то же самое", - пояснил глава российского государства.

Договор о РСМД был подписан 8 декабря 1987 г. и вступил в силу 1 июня 1988 г. Договор положил конец ракетному кризису в Европе, который разразился в результате размещения в Европе советских ракет и американских "Першингов". Документом предусмотрена ликвидация целого класса ракет: он запрещает сторонам производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней дальности (от 1000 до 5500 км) и меньшей дальности (от 500 до 1000 км), а также пусковые установки для них.

Во время второго срока президентства Барака Обамы в СМИ начали появляться материалы, в которых высказывались предположения, что Россия занимается разработкой ракеты в нарушение ДРСМД. Эту же линию продолжил и президент Дональд Трамп, позднее было озвучено название этой ракеты - 9М729.

20 октября прошлого года Д.Трамп заявил о намерении выйти из ДРСМД в связи с тем, что российская сторона якобы нарушает положения этого соглашения. Вслед за этим 4 декабря госсекретарь США Майк Помпео выдвинул ультиматум России с требованием в течение 60 дней уничтожить или модифицировать ракету 9М729, которая, как утверждают в Вашингтоне, по своим показателям нарушает договор. Впоследствии американская сторона ужесточила требования, настаивая только на верифицируемом уничтожении ракеты.

Россия отвергает обвинения американской стороны и выдвигает встречные претензии к США, заявляя, что Вашингтон нарушает ДРСМД, размещая на объектах ПРО в Европе универсальные пусковые установки МК-41, которые разработаны для пусков крылатых ракет типа Tomahawk дальностью в 2,4 тыс. километров, подпадающих под запрет ДРСМД. Также российская сторона считает нарушающими договор американские беспилотные летательные аппараты (БПЛА), имеющие ударный потенциал, и ракеты-мишени, имитирующие баллистические ракеты средней и меньшей дальности для тестирования систем ПРО.

Россия и США ранее неоднократно проводили консультации по ДРСМД, на которых обсуждались взаимные претензии, но стороны остались на своих позициях.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Казахстан
Россия
США
Продукция
9М729
BGM-109 Tomahawk
Mark 41
Персоны
Барак Обама
Лавров Сергей
Путин Владимир
Трамп Дональд
Шойгу Сергей
Проекты
БПЛА
РСМД
Похожие новости
18.02.2019
Раскол нации: в конгрессе США требуют сохранить ДРСМД
18.02.2019
Россия после расторжения ДРСМД будет вынуждена искать возможности заключения нового соглашения - бывший посол США на Украине
07.02.2019
Москва приостанавливает участие в ДРСМД и начинает работы по созданию новых видов ракет - Путин
05.02.2019
Япония сожалеет в связи с прекращением действия ДРСМД - правительство
04.02.2019
В Бундестаге предложили РФ убрать ракеты 9М729 за Урал для сохранения ДРСМД
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 05.03 18:11
  • 6
Вице-премьер оценил состояние российского оборонно-промышленного комплекса
  • 05.03 18:09
  • 11
Россия подтвердила перенос выпуска МС-21 из-за санкций США
  • 05.03 18:08
  • 4
Первые комплексы С-350 поступят в армию в конце 2019 года
  • 05.03 17:21
  • 1
В думском комитете по обороне считают, что шанс сохранить ДРСМД еще есть
  • 05.03 17:16
  • 1
Взрыв-схема: устройство АК-12 показали на видео
  • 05.03 15:57
  • 5
Реактивная снайперская винтовка РФ получит автомат наведения
  • 05.03 15:40
  • 16
Промахи индийских ВВС при использовании SPICE-2000 оценили в сотни метров
  • 05.03 15:26
  • 3
Россия и Китай обладают достаточным политическим весом, чтобы остановить агрессию против Венесуэлы - Володин
  • 05.03 15:12
  • 8
В России будет уменьшаться гособоронзаказ
  • 05.03 15:08
  • 103
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 05.03 14:50
  • 1
Глава Гидрометцентра считает, что России надо развивать группировку спутников
  • 05.03 14:42
  • 4
Американские F-35C приготовились воевать
  • 05.03 13:45
  • 5
Рогозин заявил, что корабль "Федерация" не будет летать на МКС
  • 05.03 13:21
  • 2
РФ в 2022 году начнет серийное производство патронов "натовских" калибров
  • 05.03 13:18
  • 8
Патроны калибра 5,45 мм сделали мощнее