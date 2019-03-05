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05.03.2019
Интерфакс-АВН

Рост военного бюджета КНР обусловлен потребностями нацбезопасности и реформой вооруженных сил - чиновник

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НОАК
НОАК.
Источник изображения: Reuters

Пекин. 4 марта. ИНТЕРФАКС - Рост военных расходов Китая является разумным и уместным, он объясняется необходимостью выделения бюджетных средств на обеспечение национальной безопасности и реформу вооруженных сил страны, заявил официальный представитель сессии ВСНП Чжан Есуй.

"Поддержание разумного и уместного повышения расходов на нужды национальной обороны необходимо для обеспечения национальной безопасности и защиты суверенитета и территориальной целостности, а также для военной реформы с китайской спецификой", - заявил чиновник на брифинге накануне открытия очередной сессии ВСНП.

Он добавил: "Представляет ли страна военную угрозу для других стран, зависит от ее внешней и оборонной политики, а не от того, насколько увеличиваются ее расходы на оборону".

При этом чиновник подчеркнул, что Китай проводит исключительно мирную внешнюю политику, а его военная доктрина носит оборонный характер.

Чжан Есуй не назвал, насколько планируется увеличить военный бюджет в 2019 году, сумма будет названа процессе обсуждения бюджета в рамках форума.

В 2018 году рост оборонного бюджета КНР в годовом исчислении составил 8,1%, достигнув $175 млрд.

Вторая сессия ВСНП 13-го созыва открывается в Пекине во вторник, 5 марта.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Китай
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