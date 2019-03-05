Войти
05.03.2019
Интерфакс-АВН

Саперы из Армении разминируют поля в сирийской провинции Алеппо под эгидой российского Центра по примирению

486
0
0
Российские саперы
Российские саперы во время разминирования Пальмиры.
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

Алеппо. 4 марта. ИНТЕРФАКС - Специалисты по гуманитарному разминированию из Армении по просьбе правительства Сирии приступили к очистке земли от минных полей близ населенного пункта Эль-Хусейния в провинции Алеппо.

"Саперы будут работать под эгидой ЦПВС, необходимое оборудование, специальные средства, а также все виды обеспечения осуществляются российской стороной", - сказал представитель российского Центра по примирению враждующих сторон Аркадий Ржевский.

Командировка у военных из Армении рассчитана на несколько месяцев. План работы определён - площадь опасных участков в окрестностях Алеппо превышает 30 квадратных километров. В составе армянской миссии находятся 83 специалиста, в их числе и врачи. Последние немедленно начали приём больных в городских больницах.

До начала войны армянская диаспора в Алеппо насчитывала свыше 100 тысяч человек. В середине февраля сирийское правительство договорилось с Ереваном о проведении этой гуманитарной акции, что вызвало раздражение Вашингтона.

Госдеп заявил, что не поддерживает сотрудничество Еревана с правительством Сирии, независимо от того, какие оно преследует цели - гуманитарные или военные. В ответ МИД Армении подчеркнул, что в Сирии проживает многочисленная армянская община, и граждане страны с тревогой следят за ситуацией в этой арабской республике.

В Вашингтоне также не поддержали "сотрудничество Армении и России в выполнении этой миссии". В ответ премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал отправку армянских саперов и медиков в Сирию "беспрецедентным по масштабу российско-армянским гуманитарным проектом".

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Армения
Россия
Сирия
США
Проекты
Медицина
Похожие новости
20.12.2018
Выступление Министра обороны России с подведением итогов 2018 года
16.10.2017
Коллективная оборона прирастает воздушно-космической
25.09.2017
Россия будет воевать в Сирии до полной победы
23.12.2016
Путин назвал армию России сильнейшей, но отметил, что расслабляться нельзя
05.12.2016
Что ждет армию России в новом учебном году
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 05.03 18:13
  • 5
Американские F-35C приготовились воевать
  • 05.03 18:12
  • 3
РФ в 2022 году начнет серийное производство патронов "натовских" калибров
  • 05.03 18:11
  • 6
Вице-премьер оценил состояние российского оборонно-промышленного комплекса
  • 05.03 18:09
  • 11
Россия подтвердила перенос выпуска МС-21 из-за санкций США
  • 05.03 18:08
  • 4
Первые комплексы С-350 поступят в армию в конце 2019 года
  • 05.03 17:21
  • 1
В думском комитете по обороне считают, что шанс сохранить ДРСМД еще есть
  • 05.03 17:16
  • 1
Взрыв-схема: устройство АК-12 показали на видео
  • 05.03 15:57
  • 5
Реактивная снайперская винтовка РФ получит автомат наведения
  • 05.03 15:40
  • 16
Промахи индийских ВВС при использовании SPICE-2000 оценили в сотни метров
  • 05.03 15:26
  • 3
Россия и Китай обладают достаточным политическим весом, чтобы остановить агрессию против Венесуэлы - Володин
  • 05.03 15:12
  • 8
В России будет уменьшаться гособоронзаказ
  • 05.03 15:08
  • 103
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 05.03 14:50
  • 1
Глава Гидрометцентра считает, что России надо развивать группировку спутников
  • 05.03 13:45
  • 5
Рогозин заявил, что корабль "Федерация" не будет летать на МКС
  • 05.03 13:18
  • 8
Патроны калибра 5,45 мм сделали мощнее