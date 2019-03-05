Саперы из Армении разминируют поля в сирийской провинции Алеппо под эгидой российского Центра по примирению

Алеппо. 4 марта. ИНТЕРФАКС - Специалисты по гуманитарному разминированию из Армении по просьбе правительства Сирии приступили к очистке земли от минных полей близ населенного пункта Эль-Хусейния в провинции Алеппо.

"Саперы будут работать под эгидой ЦПВС, необходимое оборудование, специальные средства, а также все виды обеспечения осуществляются российской стороной", - сказал представитель российского Центра по примирению враждующих сторон Аркадий Ржевский.

Командировка у военных из Армении рассчитана на несколько месяцев. План работы определён - площадь опасных участков в окрестностях Алеппо превышает 30 квадратных километров. В составе армянской миссии находятся 83 специалиста, в их числе и врачи. Последние немедленно начали приём больных в городских больницах.

До начала войны армянская диаспора в Алеппо насчитывала свыше 100 тысяч человек. В середине февраля сирийское правительство договорилось с Ереваном о проведении этой гуманитарной акции, что вызвало раздражение Вашингтона.

Госдеп заявил, что не поддерживает сотрудничество Еревана с правительством Сирии, независимо от того, какие оно преследует цели - гуманитарные или военные. В ответ МИД Армении подчеркнул, что в Сирии проживает многочисленная армянская община, и граждане страны с тревогой следят за ситуацией в этой арабской республике.

В Вашингтоне также не поддержали "сотрудничество Армении и России в выполнении этой миссии". В ответ премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал отправку армянских саперов и медиков в Сирию "беспрецедентным по масштабу российско-армянским гуманитарным проектом".