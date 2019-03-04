Индийский ОПК сможет обеспечивать потребности силовиков страны в стрелковом вооружении на основе передовых российских технологий - Путин

Президент РФ Владимир Путин на заседании клуба Валдай в Сочи.

Москва. 3 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин направил приветственное послание Индии по случаю открытия российско-индийского предприятия по производству автоматов Калашникова.

"Военно-техническое сотрудничество традиционно является одним из ключевых направлений особо привилегированного стратегического партнёрства России и Индии", - говорится в тексте приветствия, обнародованном на сайте Кремля в воскресенье.

Глава государства отметил, что уже более семи десятилетий Москва поставляет индийским друзьям надёжное и качественное вооружение и технику, "с помощью нашей страны в Индии создано порядка 170 военных и производственных объектов".

"Новое совместное предприятие будет выпускать известные во всем мире автоматы Калашникова новейшей "двухсотой" серии и постепенно перейдёт на полную локализацию производства", - отмечает В.Путин.

"Таким образом, оборонно-промышленный комплекс Индии получит возможность самостоятельно обеспечивать потребности силовых структур страны по данному виду стрелкового вооружения - на основе передовых российских технологий", - подчеркивается в послании.

Президент напомнил, что об организации выпуска "Калашниковых" в Индии "мы с моим коллегой и другом господином Моди договорились в ходе моего официального визита в Республику в октябре прошлого года".

"В кратчайшие сроки было подготовлено и подписано соответствующее межправительственное соглашение. В этой связи хотел бы выразить искреннюю признательность российским и индийским специалистам, всем, кто помог столь оперативно реализовать этот проект", - отмечается в послании.

В.Путин выразил уверенность, что ввод в эксплуатацию нового предприятия будет способствовать укреплению оборонного потенциала Индии, дальнейшему развитию научно-производственной базы экономики страны, позволит создать новые квалифицированные рабочие места, дать стимул профессиональному образованию и подготовке кадров.

"А сам завод станет еще одним символом дружбы и конструктивного сотрудничества наших стран", - подчеркнул президент России.

Как сообщалось, завод по производству АК-203 был открыт в воскресенье в индийском городе Корва, штат Уттар-Прадеш.

Генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщил, что проект предусматривает выпуск 750 тыс. автоматов.