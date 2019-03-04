Российско-индийское СП произведет 750 тыс. АК 203 для силовиков Индии - "Рособоронэкспорт"

Москва. 3 марта. ИНТЕРФАКС - Москва и Дели изготовят 750 тыс. автоматов Калашникова (АК 203) на совместном производстве в Индии, заявил генеральный директор "Рособоронэскпорта" Александр Михеев.

"Согласовано производство 750 тысяч автоматов, причем в основном из индийских комплектующих. Такой глубины локализации при столь крупных объемах Индии не смог предложить никто, и вряд ли сможет сделать это в ближайшем будущем. Мощность завода позволяет полностью оснастить личный состав силовых структур Индии", - заявил А.Михеев, чьи слова привели в воскресенье в пресс-службе компании.

В воскресенье Премьер-министр Индии Нарендра Моди открыл завод по производству автоматов Калашникова новейшей, "двухсотой" серии в индийском городе Корва, штат Уттар-Прадеш.

В "Рособоронэскпорте" сообщили, что учредителями совместного предприятия Indo-Russian Rifles Private Limited стали управление артиллеристских заводов (Ordnance Factory Board, OFB, Индия) и входящие в госкорпорацию "Ростех" АО "Рособоронэкспорт" и Концерн "Калашников".

Гендиректор "Рособоронэкспорта" сообщил, что при необходимости стороны могут согласовать увеличение объемов и апгрейд производства для выпуска перспективных моделей

"Индия - первая страна, которая начала производить "двухсотую" серию автоматов всемирно известного бренда "Калашников". Мы искренне поздравляем наших индийских коллег, жителей штата Уттар-Прадеш со знаменательным событием, подчеркивающим высокий уровень доверия и статус неоспоримого стратегического партнерства между Россией и Индией в области обороны и безопасности", - отметил А.Михеев.