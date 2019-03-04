Stern (Германия): ракета "Циркон" Путина быстрее и смертоноснее, чем предполагали на Западе

Россия поставит на вооружение сверхзвуковую ракету «Циркон» уже в 2019 году. Российский государственный телеканал показал возможные цели в США. При скорости в 11 тысяч км/ч «Циркону», запущенному с подводной лодки, понадобится всего пять минут, чтобы поразить и уничтожить Пентагон. Таким образом, ракета демонстрирует существенно большие возможности, чем предполагали западные эксперты, говорится в материале.

Ракета "Циркон" должна быть принята на вооружение уже в 2019 году, заявил президент России Путин в своем обращении. "Циркон" входит в состав целой армады новых видов вооружений, которыми Москва хочет произвести впечатление на США", В отличие от многих кремлевских оружейных проектов, работа над "Цирконом" идет в точности по графику. Новое ракетное оружие более маневренное, чем его предшественники, и значительно более быстрое. Циркон также является сверхзвуковым оружием. Путин заявил, что она может развить скорость примерно в девять раз превышающую скорость звука - в 11 тысяч км/ч. Кроме того, он указал, что радиус действия ракеты составляет 1000 километров. Это соответствует данным российского информационного агентства ТАСС, обнародованным в 2016 года, но они явно превышают оценки западных экспертов. Они ожидали, что показатели "Циркона" будут на уровне порядка 6 тысяч километров в час и дальность поражения - около 500 километров

Слишком быстрая для систем ПВО

Перехват такого оружия как "Циркон", развивающего скорость в 11 тысяч км/ч сегодня невозможен. Неядерные системы ПВО остановить ракету не в состоянии. Кроме того, сокращается время реагирования. За три минуты "Циркон" преодолевает почти 600 километров. Эффективно противостоять подобным системам способны только электронные системы ПВО и лазерное оружие. Тем не менее, существуют значительные технические трудности для реализации полета ракеты. Речь идет не только о запредельных скоростях. Чтобы корпус не был расплавлен из-за трения, он должен двигаться в "облаке" плазмы и сохранять способность маневрировать.

По словам Путина, "Цирконы" должны быть развернуты на подводных лодках и кораблях. В результате применения универсального корабельного стрельбового комплекса 3С14, который используется и для пуска крылатых ракет типа "Калибр", оснащение кораблей новыми ракетами, по словам Путина, не будет слишком затратным. Путин ничего не сказал о наземных комплексах. Пока не сказал. Но после расторжения Договора о РСМД, вполне вероятно, что за ракетами морского базирования последует наземная версия оружия.

По словам обозревателя "Джейн'дефенс уикли" (Jane's Defence Weekly) Тима Рипли, ракета "Циркон" значительно сократит время реагирования западных вооруженных сил [на удар]."США также будут разрабатывать соответствующее оружие, но если не будет какого-либо сверхсекретного проекта, то Запад будет отставать от развития Китая и России в этом типе оружия, - заявил эксперт в 2016 году..

По словам Рипли, технология "Циркона" позволит России совершить неожиданные атаки против беспомощного противника. Использование "Циркона" в качестве противокорабельной ракеты является лишь одним из вариантов. Цели в Западной Европе могут быть поражены таким образом, как это сделали бы США во время их операций в Афганистане, Ираке и Сербии. Но на этот раз Запад будет в роли беспомощного "Талибана" (запрещенная в России организация - прим. ред.). "Мы живем в то время, когда военный баланс сил снова возможен", - сказал Рипли, добавив, что "Циркон" даст России преимущество.

Не исключается и версия воздушного базирования

Российские СМИ утверждают, что наряду с вариантом морского базирования появится и более легкая версия "Циркона", которую можно будет запускать с самолетов. "Циркон" дополнит принятую на вооружение в прошлом году гиперзвуковую ракету "Кинжал" (КХ-47М2), запускаемую тяжелым истребителем МиГ-31. Параллельно разрабатывается еще одна ракета аналогичной конструкции для бомбардировщика Ту-22М3М.

При запуске таких ракет с самолетов дальность за счет дальности действия самолета увеличивается и дальность действия ракеты. Оружие такого типа, применяемое с воздуха, в основном направлено против авианосных групп США. Сверхзвуковое оружие специально разработано для уничтожения авианосцев.

Угрозы на государственном телевидении

После заявления Владимира Путин на российском государственном телевидении были представлены возможные цели "Цирконов": загородная резиденция президента США в Кэмп-Дэвиде и Пентагон. Популярный телеведущий Дмитрий Киселев заявил, что сверхзвуковая ракета может достичь своих целей менее чем за пять минут, если она будет запущена с подводной лодки. Контр-адмирал Всеволод Хмыров заявил ТАСС, что Россия оснастит "Цирконами" корабли двух флотов, действующих в Атлантике и Тихом океане. Речь идет о двух-трех кораблях, которые могли бы нести 40 ракет.

Gernot Kramper (Гернот Крампер)

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